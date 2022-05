Mering

Vom Aussterben bedroht: So ernst ist die Lage beim ältesten Verein des Kreises

Plus Die Meringer Schlossschützen gibt es seit 1876, doch die Zukunft sieht düster aus. Was hinter dem Niedergang steckt und warum der Verein etwas Besonderes ist.

Von Sebastian Richly

Das laute Läuten von Kuhglocken, Anfeuerungsrufe quer durch den Raum und volle Konzentration am Schießstand – während es bei vielen Schützenvereinen in Aichach-Friedberg an Wettkampftagen hoch hergeht, sind die Schlossschützen aus Mering gemütlicher unterwegs. Rund zehn Personen kommen zu den Schießabenden. Der Qualm von Zigarren liegt in der Luft im kleinen Bereich der Schützen. Eine Vitrine voll mit Pokalen und zahlreiche Schützenscheiben an der Wand zeugen von einer Zeit, die längst vorbei ist. Denn einer der ältesten Vereine des Wittelsbacher Landes bangt um seine Zukunft.

