Meringer Turnerinnen schaffen den Klassenerhalt

Nachdem Merings Turnerinnen nach den ersten beiden Turnwettkämpfen der Saison auf dem siebten von acht Plätzen gelandet waren, ging es für den TSC in Waging gegen den Abstieg in die Landesliga 2. Das Team mit Ricarda Martin, Carina Umlauf, Amelie Vareille, Maike Tolks, Bettina Fuchs, Katharina Steinbach, Paula Nusko und Patrizia Tränkl war sich vor der Relegation einig: „Wir wollen den Abstieg vermeiden und tun alles für den Klassenerhalt.“ Dementsprechend intensiv bereiteten sich die jungen Frauen drei Monate lang auf den Relegationswettkampf vor.

In Waging begannen die Meringerinnen am Sprungtisch. Die Drehüberschläge gelangen und auch am Stufenbarren liefen die schweren Übungen durch. Durch gezieltes Techniktraining vor allem am Stufenbarren konnten die Geräteergebnisse deutlich verbessert werden. Ein guter Anfang war gemacht. Der direkte Konkurrent SV Fortuna Regensburg lag nach zwei Geräten noch vor dem TSC. „Das wird eine knappe Geschichte, jetzt heißt es Nerven bewahren am Schwebebalken“, so die Trainerinnen Ingrid Martin und Sonja Wolf. Jeder Sturz vom zehn Zentimeter breiten Balken würde zu einem ganzen Punkt Abzug für das Team führen. Nervosität machte sich breit.

Geburtstagskind Amelie Vareille wird doppelt beschenkt

Doch Ricarda Martin, Maike Tolks und Carina Umlauf brachten ihre Balkenübungen sturzfrei durch und wurden von ihrem Team gefeiert. Allen voran Maike Tolks, die krank ans Gerät ging und trotzdem eine bestechend schöne Übung zeigte. Nach diesem starken Auftritt wechselten die Meringer Turnerinnen gelöst an ihr Paradegerät, den Boden. Dort überzeugten sie die Kampfrichterinnen mit schweren Sprüngen und pfiffigen Choreografien. Das Ergebnis war überwältigend. Mit 40,00 Punkten gewannen die Meringerinnen den Boden deutlich und zogen damit am letzten Gerät in letzter Sekunde an der Konkurrenz vorbei. Mit insgesamt 143,35 Punkten landete der TSC auf dem ersten von vier Plätzen.

„Wir haben es wirklich geschafft, was für ein Geschenk“, jubelte Geburtstagskind Amelie Vareille mit dem gesamten Team und den mitgereisten Fans um die Wette. Somit starten Merings Kunstturnerinnen 2026 wieder in der Landesliga 1 der bayerischen Turnliga. Dort treffen sie auf den TV Unterföhring, der mit 141,35 Punkten Zweiter wurde. Die unglücklichen Absteigerinnen in die Landesliga 2 waren die Turnerinnen des SV Fortuna Regensburg (139,45 Punkte) und des TV 1906 Coburg-Ketschendorf (123,55 Punkte).