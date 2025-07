Den Kunstturnerinnen des TSC Mering droht der Abstieg in die Landesliga 2. In Buttenwiesen landeten sie in der Gesamtwertung auf dem siebten Platz. Nun geht es im Oktober in die Relegation.

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSC Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis