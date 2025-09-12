Neue Trainer, viele Talente und ein Georgier

Kürzer, aber härter. So kann man die Vorbereitung der Ringer des TSC Mering auf die nun startende Bayernligasaison zusammenfassen. Das neue Trainerteam um Chefcoach René Winter, Lukas Grundler und Benedikt Rieger blicket dabei auf eine gute Vorbereitung zurück: „Wir haben uns für diesen Schritt entschieden und er wurde gut angenommen“, resümiert Greco-Coach Rieger. Nach einer insgesamt erfolgreichen Saison 2024 und diversen Einzelmeisterschaften arbeiteten die Athleten des TSC vor allem am Aufbau der Grundkraft, um anschließend die technischen Fertigkeiten zu verbessern. „An den Feinheiten feilt man am Schluss, die jungen Ringer führen wir an die Härte bei den Erwachsenen heran“, berichtet Winter von den Trainingsinhalten.

Dies ist in diesem Jahr besonders wichtig, denn die Schwaben wollen noch stärker auf die Nachwuchskräfte setzen. „Wir bleiben unserem Weg konsequent treu, indem wir möglichst viele Eigengewächse ringen lassen wollen“, betont Sportwart Benedikt Rieger. So werden in der Saison 2025 Jussi Maunu, Florian Kroiß, Jonas Imburgia und Felix Brendel in den untersten Gewichtsklassen an den Männerbereich herangeführt.

Georgischer Spitzenringer und lange Wege

In den anderen Gewichtsklassen werden René Winter, Michael Rauch, Simon Sausenthaler, Nico Winter, Benedikt Rieger, Dominik Ringenberger, Lukas Grundler, Lennart Bieringer, Matthias Jocher und Luca Gelb als Stammkräfte auf Punktejagd gehen. Zusätzlich setzen die Meringer in den oberen Gewichtsklassen wieder auf die Verstärkung durch Marcel Kasperek, dem im vergangenen Jahr niemand gewachsen war. Auch Nandor Hajduch steht zur Verfügung. Besonders freuen dürfen sich das Trainerteam und die Fans auf Neuzugang Beqa Guruli: der georgische Spitzenringer ist bundesligaerfahren und weilt derzeit auf der Weltmeisterschaft. „Das ist echt eine Granate. Wir werden ihn flexibel in den mittleren Gewichtsklassen einsetzen können“, schwärmt Winter. Die Zielsetzung für sein Team hat Winter klar vorgegeben: „Wir wollen im oberen Drittel der Liga mitringen und sind bereit“.

Auf längere Auswärtsfahrten muss sich der TSC in der kommenden Kampfzeit einstellen. Mit der KG Südthüringen, dem RSV Schonungen, dem SC 04 Nürnberg, dem TV Traunstein, dem TV Unterdürrbach und dem ASV Neumarkt sind fast alle Gegner weit im Norden des Bundeslandes zu finden. Lediglich die zweite Staffel aus Westendorf, der Auftaktgegner des TSC, ringt in der Nähe. „Das ist uns bewusst, aber das sind wir eigentlich aus den Jahren in der Bayernliga gewohnt. Wir freuen uns auf jeden Kampf“, sagt Vorstand Peter Tränkl. Während der ASV Neumarkt als Absteiger aus der Oberliga und die SG Südthüringen als klare Favoriten auszumachen sind, kommen mit Nürnberg und Traunstein zwei Aufsteiger zurück in die Bayernliga, die für frischen Wind sorgen werden. „Diese Zusammensetzung verspricht enge Kämpfe und emotionale Wettkampfabende“, blickt Rieger mit Vorfreude auf die anstehenden Herausforderungen.

Fanbus zum Auftakt in Westendorf

Eine erste Herausforderung wartet auf die Schwaben bereits am Wochenende beim Auswärtskampf im Allgäu. Duelle mit Westendorf II bieten seit jeher Spannung und Emotionen. „Wir haben uns immer heiße Fights mit den Westendorfern geliefert. Das ist schon ein Kracher zum Auftakt“, kommentiert der zweite Vorsitzende Dominik Ringenberger. Wie stark die Mannschaften sind, kann in der Regel erst nach den ersten Kämpfen konstatiert werden. „Am Anfang weiß man das meist noch nicht, teilweise fehlen noch Ringer wegen Urlaub oder Verletzungen“, weiß auch Tränkl. Für die nötige Unterstützung sollen die Fans sorgen, für die ein Fanbus bereitgestellt wird. Abfahrt ist um 15.30 Uhr vor der Mehrzweckhalle in Mering, Kampfbeginn als Vorkampf der Regionalliga ist um 18 Uhr.