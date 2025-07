Ottmaringer Stockschützen steigen in die 2. Bundesliga auf

Wegen der weiten Anreise zum entscheidenden zweiten Spieltag machten sich die Stockschützen des SV Ottmaring (SVO) bereits am Freitag mit einer elfköpfigen Truppe aus Schützen, Unterstützern und Fans auf den Weg nach Lampoding (Landkreis Traunstein). Dort bezog die Gruppe ihr Quartier, um sich auf den bevorstehenden Wettkampf vorzubereiten. Am Samstag ging es an den Start – mit einem Ziel vor Augen: der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Mit den Schützen Michael Lambert, Volker Eglauer, Florian Eglauer, Valentin Gaßmair und Stefan Sönnichsen trat der SVO an diesem Tag in der Bayernliga Süd an und lieferte eine durchwachsene Leistung ab. Doch die Mannschaft bewies Nervenstärke und Durchhaltevermögen und belohnte sich am Ende mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Sommer.

Siege gegen Mitfavoriten legten den Grundstein für den Aufstieg

Ausschlaggebend für den Erfolg sei laut dem Sportlichen Leiter, Stefan Sönnichsen nicht nur das solide Abschneiden am zweiten Spieltag, sondern vor allem die bärenstarke Leistung beim ersten Durchgang der Liga gewesen. Besonders hervorzuheben seien dabei die Siege gegen die direkten Mitaufstiegskandidaten Surheim (2. Platz) und Oberbergkirchen (3. Platz), die den Grundstein für den Erfolg legten. „Als letztjähriger Aufsteiger sich in so einer Todes-Liga, in der jeder jeden schlagen kann, durchzusetzen, ist schon eine saubere Leistung. Ich bin stolz auf unsere Jungs“, sagte Sönnichsen.

Der Aufstieg wurde im Anschluss in der Sportgaststätte des SV Ottmaring gefeiert. Nach diesem Sommer dürfen sich die Schützen nun erst einmal erholen und an einigen Freizeitturnieren teilnehmen. Doch lange wird die Verschnaufpause nicht andauern: Bereits in den nächsten Wochen starten die Planungen für die kommende Sommersaison in der 2. Bundesliga. Diese müssen noch vor Beginn der Wintersaison in der 1. Bundesliga abgeschlossen sein. (AZ)