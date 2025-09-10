Icon Menü
Paartalcup in Kissing bietet Spielpraxis auf hohem Niveau

Handball

Paartalcup in Kissing bietet Spielpraxis auf hohem Niveau

Sowohl die Frauen der SG Friedberg-Kissing als auch die Männer des TSV Friedberg sammeln neue Erkenntnisse. Sportlich läuft es für die beiden sehr unterschiedlich.
    Die SG Friedberg-Kissing landete beim Paartalcup auf dem letzten von vier Plätzen.
    Die SG Friedberg-Kissing landete beim Paartalcup auf dem letzten von vier Plätzen. Foto: Thomas Fuchs

    Am vergangenen Wochenende fand in Kissing der Paartalcup statt – ein stark besetztes Vorbereitungsturnier, bei dem jeweils vier Damen- und vier Herrenteams aus der Oberliga und Regionalliga gegeneinander antraten. Die neue SG Friedberg-Kissing bei den Frauen sowie die Männer des TSV Friedberg traten in diesem Turnier als Gastgeber an. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen jeden“ innerhalb der Geschlechter, mit jeweils 30 Minuten Spielzeit pro Partie. Für jedes Team standen damit drei intensive Spiele auf dem Programm – eine echte Standortbestimmung kurz vor dem Saisonstart.

