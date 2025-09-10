Paartalcup in Kissing bietet Spielpraxis auf hohem Niveau

Am vergangenen Wochenende fand in Kissing der Paartalcup statt – ein stark besetztes Vorbereitungsturnier, bei dem jeweils vier Damen- und vier Herrenteams aus der Oberliga und Regionalliga gegeneinander antraten. Die neue SG Friedberg-Kissing bei den Frauen sowie die Männer des TSV Friedberg traten in diesem Turnier als Gastgeber an. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen jeden“ innerhalb der Geschlechter, mit jeweils 30 Minuten Spielzeit pro Partie. Für jedes Team standen damit drei intensive Spiele auf dem Programm – eine echte Standortbestimmung kurz vor dem Saisonstart.

86438 Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regionalliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis