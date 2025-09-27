Wie Paralympics-Teilnehmer Daniel Arnold vor 25 Jahren Merching auf den Kopf stellt

„Gefühlt ist Olympia eine Ewigkeit her“, gibt Daniel Arnold, der mehrfache Paralympics-Medaillengewinner im Tischtennis von 2000, 2004 und 2008 zu: Dreimal Gold und zweimal Silber sahnte er insgesamt ab. Doch nach den Olympischen Spielen in Peking musste er seinen Schläger fast komplett zur Seite legen, bedauert er: Das intensive Training forderte auch körperlichen Tribut. Spaß habe es gemacht und er sei viel herumgekommen – prägende, unvergessliche Erinnerungen sind neben den Erfolgen geblieben.

Doch welches davon nun tatsächlich das größte Ereignis war, ist für Daniel Arnold selbst nach intensivem Grübeln kaum zu beantworten: Unwirklich natürlich der Moment, bei dem er zum ersten Mal mit der Mannschaft ganz oben auf dem Treppchen stand. Die unerschütterliche Unterstützung durch seine Familie, die von seiner allerersten Goldmedaille bei einer Zwischenlandung per SMS auf dem Weg zu ihm nach Australien erfuhr, weil es damals noch keinen Livestream gab.

Im Triumphmarsch geleiteten die Merchinger Kinder den erfolgreichen Parlympics-Teilnehmer Daniel Arnold zum Empfang in die Mehrzweckhalle. Foto: Christina Riedmann-Pooch (Repro)

Oder der überwältigende Empfang zu Hause nach seinen Erfolgen durch die damalige Merchinger Bürgermeisterin Brigitte Mayer, die ihn mit einer Abordnung sogar noch auf dem Rollfeld des Augsburger Flughafens begrüßen durfte. Das Spalier der vielen begeisterten Schüler und Menschen in Merching, das schon vor dem Ortsschild begann und mit einem Empfang in Merching endete.

Spalier, Ehrenbürgerwürde, Förderpreis: Merching legte sich für Daniel Arnold ins Zeug

Dann war da noch die Ehrenbürgerwürde – und der Daniel Arnold Förderpreis, den 2008 der begeisterte Bürgermeister Martin Walch auslobte, um junge Merchinger Nachwuchstalente zu fördern und anzuspornen. Arnold bedauert, dass es diesen nun seit 2021 nicht mehr gibt. Sehr genau ist ihm aber auch der Weg dorthin noch präsent: Sein größter Wunsch war 1996 bei den Paralympics in Atlanta, damals als Zuschauer vor dem Fernseher, einmal für die Nationalmannschaft nominiert zu werden und beim Einlauf dabei sein zu dürfen, erzählt er.

Als sein Traum wahr wurde, staunte er über die Ausstattung, erinnert er sich lachend: „30 Kilogramm Gepäck machte alleine Kleidung für die Paralympics aus.“ Dass es gleich bei der ersten Teilnahme mit der Mannschaft am 10. Oktober 2000 dann gleich Gold wurde? Natürlich der Traum jedes Sportlers. Daniel Arnold beeindruckte besonders auch das Olympische Dorf, das mit jeder Teilnahme von Sydney über Athen bis Peking immer größere Dimensionen bekam und akribisch bewacht wurde.

Zeit zu feiern hatte er wegen des straffen Wettkampfplanes in seiner Sportart übrigens kaum – der Fokus galt eben ganz dem Sport. Was sich in dem Zeitraum der drei Paralympics sehr veränderte, waren die Medien. Eindrucksvoll schildert Arnold, welche zusätzliche Anspannung es sein muss, wenn während des Spiels Blitzlicht von den Fotoapparaten und Zwischenrufe in der Wettkampfsituation stattfinden, in der man eigentlich nur seine sportliche Hochleistung umsetzen will.

Tischtennis-Ass: 2008 spielte Daniel Arnold in Peking gegen einen Chinesen – und gewann

Besonders sein erstes Vorrundenmatch muss ihm mental alles abverlangt haben: Heimspiel für seinen chinesischen Gegner, Liveübertragung auf allen öffentlichen Plätzen Pekings und fast eine ganze Halle gegen sich. Daniel Arnold gewann dieses Spiel. Danach erkannte man ihn überall in Peking – und jeder wollte Selfies mit ihm.

Mittlerweile nutz Daniel Arnold seine mentale Stärke anderweitig: „Unmöglich gibt es nicht" ist auch sein Motto bei seiner neuen Leidenschaft, dem Zaubern. Foto: Mike Henning

Von seiner mentalen Stärke profitieren mittlerweile Nachwuchsspieler im Deutschen Kader der Paralympics, denen er beratend zur Seite steht. Auch er selbst hat damit noch ein anderes Talent für sich entdeckt: Die Zauberei. Sein Motto ist auch seine Lebensüberzeugung: „Unmöglich gibt es nicht.“ Insbesondere die Mental-Magie hat es ihm angetan.

Mittlerweile ist er nicht nur Mitglied im „Magischen Zirkel“ oder dem renommierten Münchner „Club der Zauberer“, sondern engagierter Vorsitzender der Augsburger Zauberer. Nur gibt es einen entscheidenden Unterschied zu seiner Zeit als Spitzensportler, verrät er: „Als Sportler trainierst du die ganze Zeit, dass du deine Leistung zeigst – als Zauberer trainierst du die ganze Zeit, dass den Aufwand keiner sieht.“ Zu sehen wird er unter anderem an den Adventswochenenden bei der Augsburger Weihnachtsinsel sein.