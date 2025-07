Paul Mahl besiegt den Bayerischen Meister

Aufgrund krankheits- und terminbedingter Absagen ist der TSC Mering mit lediglich zwei Nachwuchsringern und Betreuerin Teresa Sausentaler nach Penzberg gereist. Dort wurde das international besetzte Jean-Foeldeak-Turnier, das der Sichtung des Bayern-Kaders dient, ausgetragen. Mit 232 Teilnehmern war es quantitativ nicht gut besetzt, qualitativ aber gewohnt stark.

Mit den beiden zehnjährigen Jaakko Maunu und Paul Mahl waren zwei junge C-Jugendliche des TSC (Altersklasse 10 bis 12 Jahre) am Start. Beide rangen ihre Gewichtsklassen im nordischen System (Jeder-gegen-jeden) aus. Mit je fünf Kämpfen hatten sie ein hohes Pensum zu bewältigen. Maunu kämpfte in der stark besetzten Gewichtsklasse bis 31 Kilo. Er holte einen starken fünften Platz, musste sich einige Male unglücklich geschlagen geben. Mahl trat in der Gewichtsklasse bis 34 Kilo an und belegte am Ende ebenfalls den Rang fünf. In seinem stärksten Kampf konnte er den Bayerischen Meister Jacob König vom RC Bergsteig Amberg technisch überlegen besiegen.

Beide Ringer zeigten über ihre ringerischen Fähigkeiten hinaus, dass sie trotz ihres jungen Alters die Mentalität haben, immer wieder aufzustehen. „Die Entwicklung geht weiter in die richtige Richtung“, resümierte Teresa Sausentaler zufrieden. (AZ)