Auf dem Gipfel unter sich

Auch nach dem Rückrundenauftakt in der 2. Radball Bundesliga stehen beide Mannschaften des Radsportvereins an der Tabellenspitze. Beim Spieltag in Bonlanden holte sich die erste Mannschaft mit Martin Egarter und Thomas Kieferle acht Punkte aus vier Spielen und festigte die Spitzenposition. Andreas Pongratz und Lukas Keller mussten sich mit drei Punkten zufriedengeben, bleiben aber Zweiter.

