Blindes Verständnis: Zwei alte Hasen aus Kissing steigen in die Bundesliga auf

Plus Nach 14 Jahren gelingt Martin Egarter und Thomas Kieferle der lang ersehnte Aufstieg in die Bundesliga. Die Kissinger Radballer verraten ihr Erfolgsgeheimnis.

Von Sebastian Richly

Martin Egarter muss gar nicht schauen, wer weiß, wo sein Partner sich befindet. Ein schneller Pass, eine schnelle Drehung des Lenkers und schon schlägt der Schuss von Thomas Kieferle im Kreuzeck ein - 1:0 für den RSV Kissing. So oder so ähnlich hat das Duo schon hunderte Tore erzielt. Egarter und Kieferle sind Radballer, in Deutschland gehören sie zu den besten. In diesem Jahr gelang den beiden der lang ersehnte Aufstieg in die 1. Bundesliga. Dabei sind RSV-Sportler eigentlich über ihren Zenit hinaus.

Die Radballer Martin Egarter (rechts) und Thomas Kieferle vom RSV Kissing sind in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Foto: Sebastian Richly

"Wir sind die ältesten in der Liga gewesen. Man kann die Sportart zwar lange ausüben, aber auf dem Niveau ist es natürlich beschränkt", erklärt Martin Egarter. Der 32-Jährige weiß aber, warum er und Partner Kieferle den jüngeren in dieser Saison überlegen waren. "Beim Radball darf man die Erfahrung nicht vernachlässigen. Wir spielen schon so lange zusammen und verstehen uns blind. Ich weiß schon, wohin er fährt, bevor er es selber weiß. Ich muss gar nicht mehr hinschauen.“ Das bestätigt auch der 31-jährige Kieferle. Beide haben als Grundschüler mit der Sportart begonnen. „Mein Opa und mein Vater haben gespielt. Ich habe Martin dann gefragt, ob er nicht einmal mitkommen will. Es hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht und seitdem bilden wir ein Duo“, erklärt Thomas Kieferle. Die beiden Meringer sind bis heute beste Freunde.

