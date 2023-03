Heimmacht Kissing: RSV-Radballer schieben sich nach vorne

Plus Kissings Radball-Mannschaften schlagen sich beim Heimspieltag gut. Ein Kissinger Team peilt die Spitze an. Ein Ersatzspieler ist vom Gegner kaum nur zu bremsen.

Erneut haben die Zweitligaradballer vom Radsportverein Kissing einen erfolgreichen Heimspieltag in der Paartalhalle abgeliefert. Sieben Spiele hatten die beiden Mannschaften zu absolvieren. Andreas Pongratz und Lukas Keller gingen in drei Spielen zwei Mal als Sieger vom Feld und haben dadurch die Abstiegsplätze der 2. Bundesliga verlassen. Alle vier Spiele konnten Martin Egarter und Thomas Kieferle für sich entscheiden. Dadurch verbesserte sich das Duo auf den zweiten Platz.