Im Mittelfeld festgefahren

Mannschaften des RSV Kissing holen nach Fehlstart noch wichtige Punkte in der 2. Bundesliga Süd.

Nicht nach Plan lief es für die beiden Radballmannschaften des RSV Kissing in der 2. Bundesliga beim Spieltag in Bechhofen. Nach schwachem Start landeten die Kissinger Team aber noch im Mittelfeld.

Den Anfang machten Martin Egarter und Thomas Kieferle. Beim 5:3-Erfolg gegen Oberesslingen II musste aber zweimal ein Rückstand aufgeholt werden. Erst im zweiten Spielabschnitt fanden Egarter und Kieferle zu ihrem Spiel und gingen mit einem Dreier vom Parkett. Im nächsten Spiel teilte sich Kissing mit Gärtringen 1 beim 2:2 die Punkte. Zwei deutliche Niederlagen gegen Oberesslingen 1 (3:7) und Gärtringen 2 (2:8) bedeuteten in der Tabelle derzeit den achten Platz.

Andreas Pongratz und Lukas Keller starteten zunächst gegen Gärtringen II. Beide Spieler der Schwarzwälder verfügen über jahrelange Erstligaerfahrung. Feldspieler Uwe Berner konnten die Kissinger im Jahr 2010 bewundern. Mit seinem Partner Mathias König wurde er damals Radballweltmeister. In Bechhofen mussten sich Pongratz und Keller mit 2:8 geschlagen geben. Anschließend gab es den ersten Punktgewinn beim 4:4 gegen Oberesslingen II. Die Paartaler verspielten dabei eine komfortable 4:1 Führung. Drei Punkte gab es für Kissing beim 4:3-Erfolg gegen Gärtringen 2. In der Schlussphase konnte Pongratz einen Strafschlag aus kurzer Entfernung spektakulär abwehren. Zum Abschluss setzte es für Pongratz und Keller eine deutliche 2:9-Niederlage gegen Oberesslingen. In der Tabelle liegen beide Kissinger Teams nun im Mittelfeld der 2. Radball Bundesliga Süd. (rsv)