Radball

vor 34 Min.

Kissing holt sich die Meisterschaft und kämpft um Aufstieg in Bundesliga

Plus Die Erste Mannschaft der Kissinger Radballer sichert sich die Meisterschaft und nimmt an der Finalrunde teil. Ein Unentschieden in der letzten Partie reicht.

Artikel anhören Shape

Einen gelungenen Saisonabschluss legte die Erste Mannschaft des Radsportvereins Kissing in der 2. Bundesliga in Oberesslingen auf das Parkett.

Als Spitzenreiter angetreten, war die Zielrichtung für Martin Egarter und Thomas Kieferle klar. Die Meisterschaft sollte es sein. Kissing zeigte gleich zum Auftakt gelungene Kombinationen und kam gegen Bonlanden zu einem 6:2-Erfolg. Martin Egarter und Thomas Kieferle nutzten den Patzer der Konkurrenz und festigten die Tabellenführung mit einem 5:3 Erfolg gegen Waldrems 3. Auch in der dritten Begegnung sicherte sich Kissing beim 5:0-Erfolg gegen Oberesslingen drei weitere Punkte. Beeindruckend waren in diesem Spiel die erfolgreichen Eckballvarianten, die zu drei Toren führten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen