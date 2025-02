Kissinger Kraftakt fürs Halbfinale

Mit einer besonders starken Leistung und einer gewissen Portion Dramatik haben sich die Kissinger Radballer Andreas Pongratz und Lukas Keller im Viertelfinale des Deutschlandpokals in der Paartalhalle durchgesetzt. Damit steht die Mannschaft erstmals im Halbfinale dieses Wettbewerbs.

Zunächst musste Kissing gegen Waldrems, einen alten Bekannten aus der 2. Radball Bundesliga, auf das Parkett. Beim Stand von 1:1 wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Spielabschnitt legte Kissing zwei Tore vor. Waldrems verkürzte zwar noch, doch der RSV fuhr die ersten drei Punkte ein.

Schon nach wenigen Spielen waren die Rollen klar verteilt. Erstligist Gärtringen marschierte mit zwei Erfolgen schnell in Richtung Halbfinale. Hofen und Kissing liebäugelten mit dem zweiten Rang. Im direkten Vergleich setze sich Hofen klar mit 7:3 Toren gegen Pongratz und Keller durch. Zu viele Fehler und die mangelnde Ruhe im Spiel waren der Grund für die auch in der Höhe empfindliche Niederlage. Gegen Gärtringen 4 legte Kissing bereits im ersten Spielabschnitt mächtig los, führten 4:0. Auch in der zweiten Hälfte kombinierten die Paartaler gefällig und gingen mit einem 8:4-Erfolg vom Parkett.

Im letzten Spiel des Tages musste Kissing gegen Gärtringens Erste antreten. Nachdem Hofen gegen Waldrems als Verlierer vom Feld gegangen war, konnte Kissing mit einem Punktgewinn gegen den aktuellen Dritten der 1. Bundesliga noch den zweiten Platz und damit den Einzug ins Halbfinale erreichen.

Kissings Siegtreffer fällt in letzter Sekunde

Nach einer gelungenen Kombination bediente Pongratz seinen Partner, der blitzschnell einnetzte. Gärtringen erhöhte umgehend den Druck und glich aus. Doch nun zeigte Kissing seine Stärke bei den Eckbällen. Zunächst hoch zur Mitte, von wo aus Keller den Ball genau ins Kreuzeck bugsierte. Beim nächsten Eckball ging Keller erneut mit dem Vorderrad nach oben. Pongratz spielte aber flach und scharf auf das Hinterrad seines Mitspielers. Von dort ging der Ball vorbei am verdutzten Torwart erneut ist Tor. Nach der Pause nahm der Druck der Schwarzwälder zu. In der letzten Minute traf Gärtringen zum 3:3. Doch in den Schlusssekunden setzte sich Keller im Zweikampf energisch durch und schloss die Aktion mit dem umjubelten 4:3-Siegtreffer ab.

Damit steht das Duo erstmals im Halbfinale dieses Wettbewerbs. Gespielt wird am 22. März. (rsv)