Radball

30.01.2024

Premiere geglückt: Kissinger Duo startet erfolgreich in Bundesligasaison

Plus Die Radballer des RSV Kissing holen zum Auftakt der 1. Bundesliga daheim fünf Punkte. In der Paartalhalle ist es eine Premiere. Die Zuschauenden honorieren das.

Mächtig ins Zeug gelegt hatten sich die Sportfreunde vom Radsportverein Kissing für den Saisonauftakt von Martin Egarter und Thomas Kieferle in der 1. Radball-Bundesliga. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte war Kissing Gastgeber in der höchsten Spielklasse. Der Aufwand hat sich gelohnt. Etwa 250 Zuschauende kamen in die Paartalhalle und feuerten das Kissinger Duo lautstark an. Martin Egarter und Thomas Kieferle nutzten die Stimmung und holten sich bereits zum Auftakt der Spielrunde wichtige Punkte im Radballoberhaus.

28 Bilder Premiere in der 1. Bundesliga: So feiern die Kissinger Radballer den Saisonauftakt Foto: Christian Kolbert

Zunächst stand die Partie gegen Gärtringen auf dem Programm. Bei den Aufstiegsspielen im vergangenen Jahr hatte sich Kissing erst im Entscheidungsspiel durchgesetzt. Durch das Karriereende des deutschen Weltmeisters konnten die Schwarzwälder deren Bundesligaplatz übernehmen. Beide Mannschaften waren zunächst auf Sicherheit bedacht. Doch bei einem Schlagschuss über den Sattel musste sich Egarter geschlagen geben. Kissing übernahm die Initiative und Kieferle konnte noch vor dem Seitenwechsel ausgleichen. Im zweiten Spielabschnitt legte Gärtringen erneut vor. Bei Eckballvariationen forderten der Hallensprecher mit den Zuschauern mit einem lautstarken „Ecke – Tor“ Aufruf oftmals den Ausgleich für Kissing. Kieferle gelang erneut noch der Ausgleich.

