Quali-Turnier in eigener Hall: Kissing will in Bundesliga

Ein Team des RSV Kissing kämpft am Samstag zu Hause um den Aufstieg in die Erste Bundesliga. Es ist die erste von zwei Runden.

Ein ganz besonderer Spieltag steht am Samstag für die Radballer des RSV Kissing an. Ab 13 Uhr kämpfen in der heimischen Paartalhalle sechs Mannschaften um die Qualifikation zur 1. Radball Bundesliga. Mit dabei sind auch zwei Lokalmatadore.

Für den Radsportverein Kissing gehen Martin Egarter und Thomas Kieferle an Start. Doch der Weg in die 1. Bundesliga ist noch weit. Aus den insgesamt drei 2. Bundesligen haben sich jeweils der Zweite und Dritte der Abschlusstabelle für das Halbfinale in Kissing qualifiziert. Die ersten drei Mannschaften des Turniers erreichen dann die Finalrunde, die im Oktober in Mainz ausgetragen wird. Dort sind dann auch noch die jeweiligen Meister der 2. Bundesligen mit dabei.

In der Paartalhalle erwartet der Radsportverein Kissing namhafte Vereine. Aus der 2. Liga Nord haben sich Großkoschen (Brandenburg) und Zscherben (Sachsen-Anhalt) qualifiziert. Krofdorf und Nordshausen (beide Hessen) haben sich in der Gruppe Mitte durchgesetzt. Im Süden hat neben Kissing das Team aus Oberesslingen den Sprung in die Aufstiegsrunde geschafft.

Für Martin Egarter und Thomas Kieferle ist der Wettbewerb eine Gelegenheit, an die Tür zur Eliteliga zu klopfen. In der Zweiten Bundesliga hat sich die Mannschaft über die Saison hinweg ständig gesteigert. Am letzten Spieltag in Sulgen (Schwarzwald) hielten sich die Paartaler mit zwölf Punkten aus vier Spielen schadlos.

Gespielt wird am Samstag nach dem Modus Jeder-gegen-jeden. Den Auftakt machen Kissing und Oberesslingen. Die Entscheidung, welche drei Mannschaften ins Aufstiegsfinale einziehen, wird erst in den letzten Spielen fallen. Turnierende ist gegen 17.30 Uhr. (rsv)