Gute Ausgangslage: RSV Kissing in eigener Halle gefordert

Die Vorrunde der 2. Radball-Bundesliga wird am Samstag abgeschlossen. Beim Heimspieltag in der Kissinger Paartalhalle gehen beide Kissinger Mannschaften an den Start - beide stehen an der Spitze der Tabelle. Kissings zweite Mannschaft mit Andreas Pongratz und Lukas Keller führt die Liga derzeit mit 21 Punkten aus acht Spielen an. Die erste Mannschaft mit Martin Egarter und Thomas Kieferle liegt als Tabellenzweiter nur drei Punkte zurück, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert. Beim ersten Heimspieltag haben die beiden Mannschaften sechs der sieben Spiele für sich entschieden.

In der heimischen Halle erwartet der Radsportverein ab 18 Uhr die Mannschaften aus Reichenbach und Konstanz. Hinzu kommen mit Sulgen und Prechtal zwei Teams aus dem Schwarzwald. Insgesamt stehen elf Begegnungen auf dem Programm.

Nach dem ausgezeichneten Saisonauftakt wollen die Kissinger Duos natürlich erneu punkten, um in der 2. Bundesliga an der Spitze zu bleiben. Unterschätzen darf man die Gastmannschaften allerdings nicht. Sulgen war in den vergangenen beiden Jahren jeweils nur knapp am Aufstieg in die 1. Bundesliga gescheitert. Aktuell liegen Sulgen und Prechtal auf den Plätzen vier und fünf der Liga.

Im Training konnten in der zurückliegenden Woche beide RSV-Teams gegeneinander antreten. Daneben standen Eckballkombinationen auf dem Programm. Schließlich werden viele Spiele mit erfolgreichen Eckballvarianten entschieden. (RSV)