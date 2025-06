Kissing spielt um die Bundesliga

Beim Endspieltag in der 2. Radball Bundesliga holten Martin Egarter und Thomas Kieferle vom Radsportverein Kissing zehn Punkte aus vier Spielen. Damit machten sie den Sack zu und sicherten sich nach 2016 und 2023 nun bereits zum dritten Mal die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Ohne Punkte blieb das zweite Duo der Paartaler. Beim Spieltag in Sulgen im Schwarzwald gingen Andreas Pongratz und Lukas Keller dreimal als Verlierer vom Feld.

Drei Kissinger Tore in der Anfangsminute

Zum Auftakt mussten Egarter und Kieferle gegen Reichenbach auf das Parkett. Kissing legte los wie die Feuerwehr. Schon nach der ersten Spielminute hatte Kieferle mit drei Toren für klare Verhältnisse gesorgt. Egarter erhöhte mit einem Drop-Kick über das gesamte Spielfeld auf 4:0 - der Grundstein für den überlegenen 7:2-Erfolg.

Gegen Konstanz lag Kissing überraschend zurück. Erst kurz vor dem Seitenwechsel konnte Egarter ausgleichen. Im zweiten Spielabschnitt machte das RSV-Duo drei Tore zum 4:1-Sieg. Nun stand die Partie gegen Sulgen auf dem Plan. Die Gastgeber gingen schnell in Führung. Kieferle sorgte mit einem Schlenzer in den Torwinkel für den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit wechselte die Führung. Sulgen legte vor, Kissing konterte mit zwei Treffern nach schönen Kombinationen. Doch Sulgen glich abermals aus und nutzte einen 4-Meter-Ball, um auf 4:3 zu stellen. Das 4:4 schaffte Egarter mit einem direkt verwandelten Eckball. Somit wurden die Punkte geteilt. Kissing sicherte sich damit bereits vor dem abschließenden Spiel gegen Prechtal die Meisterschaft. Dennoch gewannen die beiden mit 4:2.

Pongratz und Keller ohne Punkte

Für Pongratz und Keller ging es zum Auftakt gegen Gastgeber Sulgen. Zur Pause lag Kissing mit 2:1 Toren vorne. Nach dem Wechsel übernahm die Heimmannschaft die Kontrolle, siegte 6:3. Gegen Prechtal entwickelte sich ein spannendes Spiel. Die Pausenführung der Schwarzwälder glich Keller mit einem schönen Alleingang aus. In der letzten Spielminute wehrte Pongratz zunächst einen Torschuss gekonnt ab. Der Abpraller vom Hinterrad seines Mitspielers trudelte allerdings ins RSV-Tor. Kissing versuchte noch einmal alles, wurde jedoch zum 2:4-Endstand ausgekontert.

Gegen Konstanz stand es zur Pause 1:1, ehe in der zweiten Spielhälfte in sieben Minuten elf Treffer fielen. Konstanz verließ mit einem knappen 7:6-Erfolg das Spielfeld.

Damit rutschten Pongratz und Keller in der Tabelle ab, beenden die Saison auf dem fünften Platz.

Egarter und Kieferle stehen im Finale um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Gespielt wird am 17. Oktober in Lübbecke/NRW. (RSV)

Tabelle

1. Kissing 1 22 95: 54 52

2. Hofen 1 22 103: 66 46

3. Prechtal 1 22 107: 90 42

4. Sulgen 1 22 104: 86 37

5. Kissing 2 22 83: 72 34

6. Waldrems 3 22 69: 76 34

7. Kemnat 2 22 72: 89 29

8. Gärtringen 3 22 82: 92 27

9. Bonlanden 1 22 70: 88 25

10. Waldrems 2 22 69: 75 22

11. Konstanz 1 22 73: 94 19

12. Reichenbach 1 22 64:109 11