Starke Ausbeute: Kissing schießt sich an die Spitze

Beide Radball-Mannschaften des RSV Kissing überzeugen am Spieltag der 2. Bundesliga. Die zweite holt sogar noch mehr Punkte als die Erste.

Die ersten beiden Mannschaften vom Radsportverein Kissing können auf einen weiteren erfolgreichen Spieltag in der 2. Radball-Bundesliga zurückschauen. Martin Egarter und Thomas Kieferle holten sich sieben Punkte beim Spieltag in Bonlanden und übernahmen die Tabellenführung.

Den Tagessieg holte sich Kissing II mit Andreas Pongratz und Lukas Keller mit 13 Punkten aus fünf Spielen. Damit schob sich die Zweite Mannschaft um vier Plätze nach vorne. Jeweils fünf Spiele hatten die beiden Kissinger Mannschaften zu absolvieren. Im direkten Vergleich gingen Andreas Pongratz und Lukas Keller mit einem knappen 3:2-Erfolg vom Feld. Schwerstarbeit hatte das Duo gegen die spielstarke Mannschaft aus Sulgen zu leisten. Lukas Keller kämpfe als Feldspieler konsequent gegen die Angriffe. Bis in die Schlussminuten lag Kissing mit 3:1 in Führung. Mit einem wuchtigen Schlagschuss gelang Sulgen zunächst der Anschluss. Wenig später brachte eine Eckballkombination den Ausgleich. Weitere Punkte gab es für Pongratz und Keller zunächst beim 5:3 gegen Hardt. Im Spiel gegen Gärtringen 2 ging Kissing mit einem überlegenen 8:2 vom Feld. Spannend wurde es in der Begegnung mit Gärtringen I. Kissing konnte noch vor dem Seitenwechsel zum 2:2 ausgleichen. Im zweiten Spielabschnitt gelang Pongratz erstmals die Führung dieser Partie. Mit einem energischen Sprint schnappte sich Keller einen Querpass und schloss zum 4:2-Endstand ab.

Mit einem 6:0 Erfolg gegen Hardt holten sich Martin Egarter und Thomas Kieferle die ersten drei Punkte. Die nächste Partie brachte die beiden führenden Mannschaften der 2. Bundesliga auf das Parkett. Immer wieder legte Kissing ein Tor vor. Doch Gärtringen konnte bis zur Pause auf 3:3 ausgleichen. Der fünfte Treffer für Kissing brachte die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer für Gärtringen kam zu spät. Egarter und Kieferle gingen mit einem 5:3 Erfolg von der Spielfläche. Nach einem spannenden Spielverlauf hieß es 3:3 gegen Gärtringen II. Auch im nächsten Spiel standen sich zwei Spitzenteams gegenüber. In einer attraktiven Partie zwischen Kissing 1 und Sulgen wurden die Seiten beim 2:2 gewechselt. Nach dem Wechsel legte Sulgen zunächst vor. Egarter und Kieferle drängten auf den Ausgleich, vergaben aber einige gut vorbereite Ausgleichsmöglichkeiten. Am Ende hieß es 2:4. Mit sieben Punkten aus fünf Spielen haben Egarter und Kieferle nun die Tabellenführung übernommen. (rsv)

Tabelle

1. Kissing 1 36 Punkte 70:43 Tore

2. Sulgen 1 31 75:48

3. Kemnat 2 31 63:41

4. Gärtringen 2 31 80:70

5. Kissing 2 27 64:61

6. Oberesslingen 24 57:54

7. Kemnat 1 23 53:48

8. Gärtringen 1 23 54:55

9. Bonlanden 1 22 57:65

10. Waldrems 2 21 59:52

11. Waldrems 3 19 50:59

12. Wendlingen 1 15 48:71

13. Hardt 1 4 30:93