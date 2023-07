Radball

Traum von der Bundesliga wird wahr: Kissinger Radballer steigen auf

Die Kissinger Radballer Martin Egarter (gelb, rechts) und Thomas Kieferle waren mit gelungenen Eckballvarianten erfolgreich. Am Ende sicherte sich das Duo aus dem Paartal den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Plus Thomas Kieferle und Martin Egarter vom RSV Kissing schaffen beim Aufstiegswettkampf im Entscheidungsspiel den Sprung in die 1. Bundesliga der Radballer.

Von den Radball Schülern in die 1. Bundesliga. Davon träumen viele Sportler und Vereine. Martin Egarter und Thomas Kieferle vom Radsportverein Kissing haben es geschafft. Seit der Schülerklasse sind die beiden ein erfolgreiches Team. Anfangs haben die beiden reihenweise Nachwuchsmeisterschaften in Schwaben und Bayern für sich entschieden. Als Deutscher Meister 2009 holten sie bei der Junioreneuropameisterschaft in den Niederlanden den zweiten Rang. Im Jahr darauf ging es in die 2. Radball Bundesliga. Nun hat das Kissinger Duo den Aufstieg ins Oberhaus geschafft.

Martin Egarter (links) und Thomas Kieferle (beide gelb) feiern den Aufstieg in die 1. Bundesliga zusammen mit den Mannschaften aus Leipzig und Naurod. Foto: Anja Hauptmann

Sechs Mannschaften gingen in Nufringen beim Aufstiegsfinale an den Start. Zum Auftakt standen die Partien gegen die Mannschaften aus Leipzig und Wiesbaden, den Meistern der 2. Bundesliga Nord und Mitte auf dem Programm. Beide Mannschaften haben bereits Erfahrung in der 1. Bundesliga gesammelt. Die Paartaler erwischten einen guten Auftakt in das Turnier. Zunächst gingen Egarter und Kieferle mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg gegen Leipzig vom Parkett. Auch im Spiel gegen Naurod begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Erst in der Schlussminute musste Kissing den Ausgleichs zum 2:2 hinnehmen. Nun standen sich Sulgen und Kissing gegenüber. Beide Mannschaften lagen in der Zwischenwertung mit vier Punkten an der Spitze. Schnell gelang Kieferle mit einem Schlagschuss die Führung. Doch dann bekam das Kissinger Spiel einen Bruch. Nach drei Vierter-Meter-Bällen lagen die Paartaler mit 1:3 im Rückstand. Kissing versuchte Ruhe ins Spiel zu bringen und konnte noch vor der Pause verkürzen. Sulgen erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 4:2. Drei Tore hintereinander brachten die 5:4-Führung für Kissing. Doch Sulgen konterte und schaffte den Ausgleich. In der Schlussphase gelang beiden Mannschaften mit Eckballkombinationen noch jeweils ein Tor zum 6:6. Die Kissinger blieben auch im Spiel gegen Darmstadt (3:3) ungeschlagen. Nun musste ein Sieg gegen Gärtringen her, um den Aufstieg zu sichern. Nach dem Wechsel ging Kissing mit 2:1 in Führung. Doch nun wurde der Druck der Schwarzwälder stärker. Kurz vor dem Ende sicherte sich Gärtringen den 3:2-Sieg.

