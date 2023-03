Nächster Rekord für Ried: 93 Sportabzeichen verliehen

Der SV Ried ist mit 93 Sportabzeichen wieder einmal das Aushängeschild in Aichach-Friedberg. Woran das liegt und welche Abzeichen besonders sind.

Eigentlich war es wie immer. Die Breitensportler des SV Ried haben wieder einen Rekord gebrochen. Seit 12 Jahren sind die Rieder die Nummer eins im Landkreis Aichach-Friedberg und darüber hinaus, was die Anzahl der abgelegten deutschen Sportabzeichen angeht. Diesmal waren 93 Sportlerinnen und Sportler – 26 mehr als im vergangenen Jahr – erfolgreich.

44 Kinder und Jugendliche sowie 49 Erwachsene bestanden nach gemeinsamer Vorbereitung die Prüfungen. Von allen Sportabzeichen, die im Kreis ausgegeben wurden, gingen 77 Prozent nach Ried. Je nach Leistung gibt es das Abzeichen samt Urkunde in Bronze, Silber oder Gold. In Ried war das auch heuer wieder etwas anders. Keiner musste sich mit Bronze zufriedengeben, alle schafften Silber oder gleich Gold. Der jüngste Sportler war sechs Jahre alt und der älteste 85. Auch die Altersspanne ist landkreisweit einzigartig. Das Sportabzeichen kann man einmal im Jahr ablegen und am Ende zählen auch die Wiederholungen. Bei der diesjährigen Verleihungsfeier wurden 32 Erstableger geehrt, aber auch Wolfgang Engerer für die 43. Wiederholung. Und was ist das Erfolgsgeheimnis des SV Ried? Da sind sich alle einig: Der Motor ist Hans Gamperl. „Dass so etwas möglich ist, ist eindeutig dem Engagement von Hans zu verdanken“, sagt Ute Keller, die Abteilungsleiterin Breitensport beim SV Ried. Er schaffe es immer wieder, die Leute zu motivieren, sogar den Bürgermeister. Erwin Gerstlacher war schon zum dritten Mal dabei: „Sonst hätte der Hans nie Ruhe gegeben“. Gamperl ruft schon mal den einen oder anderen an: „Du brauchst nur noch eine Disziplin. Jetzt komm´ endlich.“ Selber ist Gamperl auch dabei. 28 Wiederholungen in Gold hat er schon. Beim SV Ried gibt es noch neun weitere Prüfer.

Sportabzeichen: In Ried machen nicht nur Rieder mit

Dass so viele Kinder dabei sind, ist auch der Kooperation mit der Grundschule Ried zu verdanken. Alle Leistungen der Bundesjugendspiele werden angerechnet, sodass der Nachwuchs danach nur noch einzelne Disziplinen absolvieren muss. Verena Schamberger hat so ihr Sportabzeichen geschafft. Da konnte die kleine Schwester Theresa nicht nachstehen und trat ebenfalls erfolgreich an. Jedem der Mädchen war Urkunde und Abzeichen sicher. Aber da gibt es ja auch noch das Familien-Sportabzeichen, bei dem zusätzlich mindestens ein Erwachsener ran muss. Also machte Mutter Kathrin auch noch ihr erstes Sportabzeichen. Die Familienurkunde bekommt jetzt einen Ehrenplatz. Ob sie nächstes Jahr wieder antreten? Ja. Zwölf Familien waren erfolgreich.

Eine Gruppe ist von der Atmosphäre beim SV Ried angetan. Sie kommt zur Sportabzeichenabnahme nach Ried, obwohl sie mit der Gemeinde sonst nichts zu tun hat. Sie sind aktive und ehemalige Mitarbeiter der Firma MAN und reisen aus Friedberg, München und Stuttgart an. „Früher gab es bei MAN eine eigene Sportgruppe, bei der wir die Prüfungen abgelegt haben“, sagt Wolfgang Engerer. Als der Trainer starb, sei alles im Sande verlaufen. Dann seien sie nach Aichach gegangen, bis dort aufgrund von Corona nichts mehr ging. Hans Gamperl machte trotz Pandemie weiter und nahm die Truppe freundlich auf. So viel Lob wollte Gamperl nicht auf sich sitzen lassen und bedankte sich bei allen seinen Mitstreitern: „Ohne euch ginge das alles nicht!“