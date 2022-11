Revanche geglückt: Mering bezwingt Aichach im Derby

Plus Der TSC Mering bezwingt im Landkreisduell den TSV Aichach und nimmt Revanche für die Niederlage im ersten Duell. Ein Rückkehrer feiert ein starkes Comeback.

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ – so schallte es aus der Meringer Mehrzweckhalle. Die Fans des TSC Meringe feierten ihre Ringer für einen Kantersieg im Derby gegen den TSV Aichach. Es war gleichzeitig die Revanche für die Niederlage im ersten Duell mit dem Rivalen aus dem Landkreisnorden. Der TSC Mering festigte durch den Erfolg im Landkreisduell den zweiten Rang in der Landesliga Süd.