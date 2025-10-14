Zu wenige „Vierer“: Mering rutscht wieder ab

Sieg und Niederlage liegen sprichwörtlich nah zusammen. Das traf auch auf die das Duell zwischen den Ringerstaffeln der KG Südthüringen und des TSC Mering zu. Im Kellerduell der Bayernliga mussten sich die Schwaben denkbar knapp geschlagen geben. Merings Vorstand Peter Tränkl haderte mit den hohen Niederlagen: „Natürlich kann man lange darüber philosophieren, was der Grund für die Pleite war. Sicher ist aber, dass wir zu viele Vierer kassiert haben.“

Sein Team hatte seine gewonnenen Begegnungen nicht hoch genug für sich entscheiden können, die Resultate der verlorenen Kämpfe fielen teils zu deutlich aus. Ersteres galt zum Beispiel für das Duell zwischen Marcel Kasperek und Cedrik Dellit im Schwergewicht, bei dem sich Mering mehr als zwei Mannschaftspunkte ausgerechnet hatte. „Klar hat er souverän gewonnen, aber da muss ein Dreier oder gar ein Vierer drin sein“, haderte TSC-Trainer Winter.

Kurz zuvor hatte Jussi Maunu im Fliegengewicht nur anfangs mithalten können, am Ende verlor er gegen Reman Ahmad klar. In letzter Sekunde sicherte Coach Winter in einem ungleichen Duell bis 61 Kilo griechisch-römisch gegen Raphael Trautwein den wichtigen „Vierer“ für sein Team, auch wenn er selbst nicht zufrieden war: „Ich hätte das besser machen können.“ Nachdem Mering bis 98 Kilo keinen Ringer stellen konnte, stand es nach vier Begegnungen 8:6 für die Gastgeber. Die bauten ihre Führung bis 66 Kilo Freistil weiter aus, indem Asif Safari den Meringer Niklas Kroiß technisch überlegen besiegte und vier Zähler zum 12:6 holte. Den Gewichtsunterschied von fünf Kilo bekam Benedikt Rieger bis 86 Kilo im klassischen Stil zu spüren. Gegen Max-Willi Wieland konnte Merings Co-Trainer keine Aktion durchbringen und verlor 0:6.

Angesichts des 6:14-Rückstands musste der TSC unbedingt hoch punkten, um noch darauf hoffen zu können, das Ergebnis zu drehen. Zwar konnte Kroiß bis 71 Kilo griechisch-römisch erneut einen klaren Sieg einfahren, jedoch fehlte dem Meringer eine technische Wertung gegen Dustin Richter zum „Vierer“. „Den Punkt muss er mit letztem Willen machen, das muss sein Anspruch sein“, betont Winter. Dieser fehlende Zähler sollte am Ende wichtig sein (Stand 14:9). In den Dienst der Mannschaft stellte sich Michael Rauch bis 80 Kilo Freistil, damit der TSC keine zweite unbesetzte Gewichtsklasse hatte. Die Niederlage gegen Krisztian Biro war zwar eingeplant, besiegelte aber dennoch die Gesamtniederlage trotz noch zwei ausstehender Fights (Stand 18:9). Mit großer Spannung wurde der erste Auftritt von Beka Guruli im TSC-Dress erwartet. Der Neuzugang erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen und deklassierte Artur Sargsyan bis 75 Freistil nach allen Regeln der Kunst (Stand 18:13).

Eigentlich hätte Lennart Bieringer im letzten Kampf des Abends bis 75 Kilo griechisch-römisch ruhig machen können, doch der TSCler drehte nach einer verschlafenen ersten Runde mächtig auf und schulterte Robert Recknagel (Stand 18:17). Die Meringer rutschen nach der Niederlage wieder auf den letzten Platz der Bayernliga ab. Am kommenden Wochenende ist der TSC Mering kampffrei, ehe der ASV Neumarkt eine Woche später als direkter Tabellennachbar in Mering zu Gast sein wird. Die Verantwortlichen wollen die Zeit bis dahin nutzen, um die Situation zu analysieren: „Wir werden uns im Trainerteam zusammensetzen und schauen, wie wir den Jungs trotz der Niederlagen weiter oder wieder Spaß am Ringen vermitteln können“, kündigt Winter an.