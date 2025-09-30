Nächste Pleite: Meringer Ringer unterliegen auch in Nürnberg

Schlecht gestimmt traten die Fans und Athleten des TSC Mering die Heimfahrt aus Nürnberg mit dem Fanbus an. Das Team von Cheftrainer René Winter verlor das erste Aufeinandertreffen mit dem SC 04 Nürnberg 14:23 und kassiert damit die dritte Niederlage in Folge. Weniger diese Tatsache, sondern viel mehr die Art und Weise sorgte für einen wütenden Coach: „Heute haben wir uns teilweise wirklich dilettantisch angestellt. Viel zu häufig wurden Punkte zu einfach hergeschenkt und wir sind zu schnell auf die Schultern gegangen. So kann man in dieser Liga nicht bestehen“, tobte Winter noch am Abend am Telefon.

Dabei konnten die Meringer zwar vier von zehn Duellen für sich entscheiden, verloren aber fünf Fights mit einem „Vierer“. Selbst Punktegarant Marcel Kasperek musste sich mit 0:8 geschlagen geben. „So dürfen wir einfach nicht auftreten. Daran werden wir in der kommenden Woche arbeiten“, betont Winter. Im Fliegengewicht konnte Jussi Maunu keine ganze Runde mithalten, ehe er von Chas-Magamed Kerimow klar besiegt wurde (Stand 4:0).

Im Schwergewicht wurde Kasperek konsequent passiv gestellt und stand kurz vor der Disqualifikation – drei Zähler für den Gast Artur Sarkisjan (Stand 7:0). Bis 61 Kilo brauchte Winter im griechisch-römischen Stil nur kurz, dann hatte er Marc Kling auf die Schultern gelegt (Stand 7:4). Andersherum erging es Matthias Jocher bis 98 Kilo im freien Stil. Balazs Czimre schulterte den Youngster noch im ersten Durchgang (Stand 11:4). Ebenfalls auf dem „Ast“ landete Niklas Kroiß bis 66 Kilo, als Samad Karimzadah im freien Stil schnell zuschlug (Stand 15:4).

Ausnahmeerscheinungen bei Niederlage in Nürnberg: Meringer Ringer Bieringer und Kroiß bärenstark

Angriffslustig und stark im Boden präsentierte sich Lennart Bieringer bis 86 Kilo. Im geliebten klassischen Stil ließ er Maximilian Haupt keine Chance und triumphierte technisch überlegen (Stand 15:8). Ebenfalls überzeugen konnte auch Maximilian Kroiß bis 71 Kilo griechisch-römisch: technisch versiert fertigte er Mert Ibraimov spektakulär ab (Stand 15:12). Die Schwaben kämpften sich wieder ran und als Benedikt Rieger bis 80 Kilo Freistil Khasan Kerimow im ungewohnten freien Stil mit 8:5 niederhielt, keimte beim Stand von 15:14 Hoffnung im Meringer Lager auf.

„Vor allem in der zweiten Runde war Bene einfach konditionell besser und konnte entscheidend punkten“, sprach ihm Freistilcoach Lukas Grundler ein Kompliment aus. Doch die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg währte nicht lange, denn gegen Udesiani George, den wohl stärksten Ringer aus den Reihen der Gastgeber, konnte Michael Rauch bis 75 Kilo Freistil nichts entgegensetzen und ging mit 0:16 unter (Stand 19:14). Im letzten Aufeinandertreffen des Abends hatte auch Dominik Ringenberger mit Akbari Masih eine fast unlösbare Aufgabe vor sich, die angesichts des entschiedenen Kampfes nicht kleiner wurde.

Nach einer starken ersten Runde landete der zweite Vorsitzende des TSC auf den Schultern (Endstand 23:14). Die Meringer müssen am kommenden Wochenende zum Drittplatzierten aus Schonungen, wo die Zähler erneut schwer zu holen sein werden. Winter warnt seine Mannschaft eindringlich vor den nächsten Wochen: „Wir dürfen nicht mehr so auf die Matte gehen und uns langsam bewusst machen, dass wir bei weiteren Niederlagen schnell gegen den Abstieg ringen müssen“. (biom)