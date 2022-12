Ringen

vor 53 Min.

Kurz vor dem Titel: TSC Mering kann am Samstag Meister werden

Niklas Guha (rechts) und die Meringer Ringer können am Samstag Meister werden.

Plus Die Ringer des TSC Mering stehen in der Landesliga Süd kurz vor der Meisterschaft. Ein Sieg beim TSV Westendorf II ist dafür nötig. Auf was es ankommt.

Einen Platz in der oberen Tabellenhälfte wurde vor der Saison von den Verantwortlichen der Ringer des TSC Mering als Ziel ausgegeben. Nach der Hälfte der Kampfzeit rückte dieses Ziel zwischenzeitlich in weite Ferne.

