Ringen

12:00 Uhr

Mering befreit sich - TSC kurz vor dem Klassenerhalt

Plus Durch den deutlichen Erfolg gegen Westendorf haben die Ringer des TSC mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. Einen Wermutstropfen gibt es aber.

Von Matthias Biallowons Artikel anhören Shape

Nichts mehr wissen will TSC-Coach René Winter vom Thema Abstiegskampf. „Wir haben damit nichts mehr zu tun. Spätestens nach dem Sieg gegen Westendorf schauen wir nach oben“. Vor allem aber unterstrich der Triumph gegen die Gäste aus dem Allgäu, dass Mering eine ernst zunehmende Größe in der Bayernliga ist. „Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und stehen verdient in der Tabelle nun weiter oben“, betont Winter. Gegen das Team aus Westendorf gingen nur drei von zehn Kämpfe verloren.

Eine Niederlage erlitt Jonas Imburgia im Fliegengewicht im klassischen Stil. Gegen Farid Arabzadah zeigte der Meringer zu wenig eigene Aktionen und musste sich technisch überlegen beugen (Stand 0:4). Im Schwergewicht schnürte ein alter Bekannter die Ringerstiefel: Franz Ludwig stellte sich in den Dienst der Mannschaft und versuchte sein Glück, traf dann aber auf den erfahrenen Felix Jürgens, dem er in der zweiten Runde auf Schultern unterlag (0:8). Immer wohler fühlt sich Winter im freien Stil. Bis 61 Kilo zeigte er gegen Vincent Ledermann eine abgeklärte Leistung und legte den Gegner auf die Schultern (4:8).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen