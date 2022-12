Mering erkämpft sich Showdown um den Titel

Plus Dank des 32:20-Erfolgs bleiben die Ringer des TSC Mering im Titelrennen. Gegen das Schlusslicht ist es aber harte Arbeit. Jetzt geht es um die Meisterschaft.

Die Meringer Ringer haben mit dem am Ende verdienten Sieg gegen das Schlusslicht aus Anger gleich zwei Ziele erreicht: Auf der einen Seite konnten sie sich für die Hinrundenniederlage revanchieren, auf der anderen Seite haben sie die Chance auf den Meistertitel gewahrt.