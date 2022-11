Mering will im Derby Revanche

Die Ringer des TSC Mering empfangen am Samstag den TSV Aichach zum Derby. Heiße Kämpfe werden erwartet.

Alle Augen sind am Samstag auf das Ringerderby zwischen dem TSC Mering und dem TSV Aichach gerichtet sein. Nicht nur die Geschichte der beiden Vereine verspricht einen spannenden Kampf, sondern vor allem auch die derzeitige Tabellensituation sowie das jüngste Duell.

„Wir brennen auf jeden Fall auf eine Revanche und erwarten eine heiße Partie“, betont TSC-Vorsitzender Peter Tränkl vor dem Spitzenkampf. Beide Mannschaften liegen punktgleich auf dem zweiten und dritten Tabellenplatz, Mering mit dem besseren Punkteverhältnis, der TSV mit einem Kampf weniger. Mit einem Sieg könnten beide Teams den zweiten Rang sichern und dem Spitzenreiter aus Westendorf auf den Fersen bleiben. „Diese Punkte sind enorm wichtig, um oben zu bleiben. Wir werden hoch motiviert auf die Matte gehen“, verspricht der bis dato ungeschlagene René Winter. Vor allem nach dem weniger inspirierten Auftritt des TSC beim Auswärtskampf in Aichach brennen die Meringer auf Wiedergutmachung. „Es gibt es keine Ausreden. Alleine für unsere Zuschauer müssen wir alles geben“, so der Meringer Trainer Radoslaw Siejak. Nach den Siegen gegen Westendorf und Penzberg kann der TSC selbstbewusst auf die Matte gehen. Vor allem scheinen die Personalprobleme vergessen zu sein. „Wir werden in voller Stärke antreten und keine Risiken eingehen“, verrät Siejak. Besonders erfreulich ist, dass Jonas Imburgia mit seinen Schultersiegen am vergangenen Wochenende im Männerbereich angekommen ist. Mit viel Spannung werden die Kämpfe bis 75 Kilo griechisch-römisch und im freien Stil erwartet. Auch die Begegnungen im Schwer- und Halbschwergewicht dürften hart umkämpft sein. Kampfbeginn in der Meringer Mehrzweckhalle ist um 19.30 Uhr, davor erwarte der Nachwuchs des TSC um 18 Uhr das Schlusslicht aus Feldkirchen. (biom)