Meringer Kraftakt: TSC-Ringer feiern nächsten Sieg

Mit gereiztem Trommelfell und einem Ohrwurm im Kopf traten die Gäste aus Schonungen die Heimreise an: „Hier regiert der TSC“ dröhnte es zum wiederholten Male in dieser Saison durch die Mehrzweckhalle in Mering. Die Fans der heimischen TSC-Ringer machten die Halle erneut zu einer Festung und peitschten ihr Team zu einem weiteren Triumph. „Das war wieder grandios, was die Zuschauer geleistet haben. Gänsehautfeeling pur“, schwärmte der zweite Vorsitzende der Meringer Dominik Ringenberger von der Stimmung. Besonders beeindruckend war erneut der Siegeswille der Schwaben, die die Hinrundenpleite gegen die Unterfranken wiedergutmachten. „Wir hatten noch eine Rechnung offen, die wir beglichen haben“, so Meringers erster Vorsitzender Peter Tränkl. Am Ende stand ein 16:10-Erfolg für den TSC.

