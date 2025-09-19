Mering empfängt Tabellenführer: TSC ist beim ersten Heimkampf der Underdog

Keinen leichten Start hatten die Ringer von der Paar an ihrem ersten Kampf in der neuen Bayernligasaison. Gegen den TSV Westendorf II mussten die Schwaben eine 10:21-Schlappe hinnehmen und eine Verletzung verkraften. „Hoffentlich ist Simon schnell wieder fit, wir wünschen ihm das Beste“, sendet Merings erster Vorsitzender, Peter Tränkl, Genesungswünsche an Simon Sausenthaler, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte.

Ein Teil der Wahrheit ist aber auch, dass die Meringer nicht in Bestbesetzung angetreten waren und zeitgleich einer verstärkten Mannschaft aus dem Allgäu gegenüberstanden. „René hat uns gefehlt, die Westendorfer haben aus dem Vollen geschöpft und wollten diesen Heimkampf unbedingt gewinnen“, resümiert TSC-Sportwart Benedikt Rieger. Gänzlich unzufrieden war er mit dem Auftritt seines Teams, aber nicht: „Einzelne Begegnungen und die Grundeinstellung waren durchaus in Ordnung, darauf kann man aufbauen“.

Simon Sausenthaler fällt aus, René Winter kehrt zurück: Wie läuft der nächste Kampf des TSC Mering?

Am kommenden Wochenende bedarf es einer erheblichen Steigerung, um überhaupt bestehen zu können. Mit dem TV Unterdürrbach ist der Spitzenreiter der Bayernliga zu Gast in der Mehrzweckhalle in Mering. Die Würzburger sind ein alter Bekannter aus der Bayernliga und zählen spätestens nach dem Auftaktsieg gegen die KG Südthüringen zum Favoritenkreis. „Die haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft mit keinen Schwächen. Es müsste schon fast ein Wunder geschehen, wenn wir da Punkte mitnehmen wollen“, weiß Coach René Winter um die Stärke der Gäste.

Vor allem in den Klassen bis 57 und 66 Kilo sowie bis 86 und 98 Kilo sind die Franken kaum zu schlagen. Dort ringen international erfahrene und erfolgreiche Athleten. Trotzdem werden sich die Meringer bei ihrem ersten Heimkampf nicht kampflos geschlagen geben: „Wir werden natürlich unser Bestes geben und unsere Fans mit der richtigen Einstellung nicht enttäuschen“, gibt sich Winter kämpferisch. Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr. Vorher bestreiten die Jugendringer ihren ersten Fight gegen den TSV Kottern. (biom)