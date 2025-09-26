TSC gastiert in Nürnberg: Meringer Ringer wollen erstmals siegen

Trotz der zweiten Niederlage in Folge gab sich Trainer René Winter nicht beunruhigt: „Der Start ist oftmals holprig, die Saison ist noch so jung. Wir werden unsere Punkte noch holen.“ Dabei war der Meringer Trainingsleiter vor allem mit der Einstellung seines Teams gegen den Spitzenreiter, gegen den man sich kaum Chancen ausrechnete, zufrieden: „Wir haben uns trotz der schwierigen Ausgangslage nicht aufgegeben und gefightet.“

Am kommenden Wochenende werden die Schwaben erneut die Gelegenheit auf die ersten Zähler der Kampfzeit haben. Dabei treffen sie auf die Mannschaft aus Nürnberg, die schwer einzuschätzen ist. Mit zwei Remis konnten diese ordentlich starten, haben sich aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. So tappt das Meringer Lager ob der Stärke der Franken im Dunkeln: „Ich denke, das wird ein offener Kampf werden, zu unklar sind die einzelnen Ringer einzuschätzen“, mutmaßt Merings erster Vorsitzender Peter Tränkl.

Nächster Gegner des TSC Mering: Nürnberg im Fliegengewicht und bis 75 Kilo stark besetzt

Auf dem Papier scheinen die Gastgeber im Fliegengewicht sowie vor allem in beiden Stilarten bis 75 Kilo stark besetzt zu sein. Gerade in den zuletzt genannten Gewichtsklassen konnten beide Athleten ihre Duelle souverän für sich entscheiden. Hier werden voraussichtlich Lennart Bieringer und Dominik Ringenberger wichtige Schlüsselkämpfe bestreiten müssen. Für die nötige Unterstützung soll der Meringer Fanbus sorgen, der am Samstag um 15.15 Uhr an der Mehrzweckhalle abfahren wird. (biom)