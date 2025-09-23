TSC-Ringer unterliegen Spitzenreiter: Mering kämpft hart, aber erfolglos

Einen schwierigen Kampf mit kaum Gewinnchancen hatte Merings Coach René Winter vor dem Fight gegen den Tabellenführer aus Unterdürrbach prognostiziert. Ein Wunder wäre nötig gewesen, um den Franken Punkte abjagen zu können. „Am Ende waren wir dem Gegner nicht gewachsen, haben aber unser Bestes gegeben“, resümiert Winter, der selbst wieder auf der Matte stand.

Die Schwaben konnten drei von zehn Einzelbegegnungen für sich entscheiden, zwei Kämpfe gingen sehr knapp aus. „Das hat nicht gereicht, aber wir können mit einzelnen Duellen durchaus zufrieden sein“, betont auch Sportwart Benedikt Rieger, der mit Dominik Botos einen der stärksten Ringer vor der Brust hatte. Bis zum Ende gekämpft hatte Jussi Maunu im Fliegengewicht, konnte aber den „Vierer“ gegen Ali Ataie nicht verhindern. Im Schwergewicht machte Marcel Kasperek kurzen Prozess, indem er Gianni Giuca „aufs Kreuz“ legte.

Endstand 11:21: Ringer des TSC Mering verlieren ersten Heimkampf gegen Unterdürrbach

Mehr drin war laut René Winter in seinem ersten Saisonkampf gegen Lennox Adam, den er meist souverän beherrschte und 16:5 besiegte: „Ich bin nicht ganz zufrieden mit mir, aber man muss erstmal reinfinden.“ Keine Chance hatte Matthias Jocher bis 98 Kilo im freien Stil – gegen Vadym Tatarchenko verlor er technisch überlegen. Hochmotiviert, aber teilweise zu ungestüm, ging Niklas Kroiß bis 66 Kilo Freistil zu Werke – nach der Pause wurde er von Zelimhan Movsurov geschultert.

Eine starke Leistung lieferte Benedikt Rieger bis 86 Kilo griechisch-römisch ab. Gegen den internationalen Spitzenringer Dominik Batos verhinderte der Meringer Sportwart eine hohe Niederlage. Ganz eng ging es bis 71 Kilo griechisch-römisch zwischen Maximilian Kroiß und Markus Bedel zu. Nur durch die letzte Wertung konnte der Gast beim Stand von 4:4 triumphieren. Erneut unaufhaltsam war Nandor Hajduch bis 80 Kilo. Der Freistilspezialist fertigte Philipp Gabriel nach allen Regeln der Kunst überlegen ab. „Erneut unfassbar agil und vor allem konditionell eine Maschine“, fand auch Rieger nur lobende Worte.

Immer wohler fühlt sich Lennart Bieringer bis 75 Kilo im ungewohnten freien Stil. Trotz der Niederlage gegen Mohammad Mohammadi zeigte sich der Meringer stets konzentriert und im Stand stark. Wenige Aktionen und ein Kampf auf Augenhöhe sahen die Zuschauer bis 75 Kilo griechisch-römisch zwischen Dominik Ringenberger und Nikola Markovic, bei dem sich der Gast knapp durchsetzen konnte. Trotz der zweiten Pleite in Folge will Winter nichts von Panik wissen: „Noch ist nichts passiert, wir starten oft etwas holprig, aber haben die richtige Einstellung.“ Diese kann sein Team am kommenden Samstag in Nürnberg erneut unter Beweis stellen. (biom)