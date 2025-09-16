TSC verliert zum Auftakt: Meringer Ringer müssen sich Westendorf geschlagen geben

Neue Gesichter, andere Rollen, ungewisse Situationen. Der erste Saisonkampf ist immer besonders. „Zu Beginn steht man erst einmal ohne Vorwissen auf der Matte. Meist entpuppt sich die Stärke eines Teams erst nach den ersten Fights“, weiß Merings Sportwart Benedikt Rieger. Der Co-Trainer im griechisch-römischen Stil musste beim ersten Auftritt der Schwaben auf seine Kollegen aus dem Trainerteam, René Winter und Lukas Grundler, verzichten. Aber nicht nur dieses Manko sorgte am Ende für eine klare Niederlage gegen das Team aus Westendorf.

„Wenn man gegen diese Mannschaft in diesem Zustand gewinnen will, muss man voll aufgestellt sein. Sonst wird es ganz schwer“, betont Rieger. Die Gastgeber aus dem Allgäu warteten mit einer starken Staffel, verstärkt aus Ringern aus der ersten Garde, auf. Der TSC musste ohne Siegringer Winter auskommen und eine Verletzung beim Aufwärmen verkraften. „So war uns nach der Waage und dem Aufwärmen fast klar, dass wir heute kaum gewinnen können“, musste Rieger eingestehen.

Debütanten feiern guten Einstand: Starke Kämpfe der neuen Meringer Ringer

Sehr zufrieden zeigte sich Rieger mit der Leistung von Jussi Maunu im Fliegengewicht, der gegen Danylo Kazakov einen starken Fight ablieferte und nur knapp mit 2:3 unterlag. „Das war ein guter Einstand, er hat die Anweisungen super umgesetzt“, lobte der ersten Vorsitzende Peter Tränkl den jungen Athleten (Stand 1:0 aus Sicht der Hausherren). Im Schwergewicht setzte Marcel Kasperek seine körperliche Überlegenheit konsequent ein und sammelte gegen Vitus Scheifele Punkt um Punkt zum 12:1-Sieg (Stand 1:3).

Bis 61 Kilo griechisch-römisch wurde Winter-Vertreter Jonas Imburgia im Boden ausgepunktet, Farid Arabzadah siegte überlegen (Stand 5:3). Zwar ohne Zähler, aber mit einer wichtigen Erfahrung mehr ging Matthias Jocher als zweiter Debütant von der Matte. Gegen Tobias Schlecht schlug er sich bis zum Schluss tapfer und verhinderte den „Vierer“ (Stand 8:3). Keine Chance hatte Niklas Kroiß bis 66 Kilo im freien Stil. Zwar ging er früh in Führung, verlor aber mit zunehmender Kampfdauer sowohl seine Linie als auch den Kampf gegen Alan Ulm (Stand 12:3). Ein enges Duell lieferten sich Benedikt Rieger und Philipp Reiner bis 86 Kilo im klassischen Stil. Der potenzielle Ringer aus der ersten Mannschaft konnte vor allem im zweiten Durchgang die entscheidenden Akzente zum 5:1-Sieg setzen (Stand 14:3).

Herber Rückschlag für TSC-Hoffnungsträker: Stefan Sausenthaler verletzt sich früh

Ein Hoffnungsträger des TSC aus der Vorbereitung musste noch beim Aufwärmen einen herben Rückschlag verkraften: Simon Sausenthaler verletzte sich an der Schulter und musste sich bis 71 Kilo auf den „Ast legen“ lassen (Stand 18:3). „Das ist so bitter für ihn. Er hat gut trainiert und hätte uns weitergeholfen“, haderte Rieger.

Auf den Punkt fit war auch Nandor Hajduch bis 80 Kilo Freistil. Während er in der ersten Runde Bayezid Gül konditionell mürbe machte, punktete er ihn in der zweiten Runde nach allen Regeln der Kunst zum überlegenen Sieg aus (Stand 18:7). Ebenfalls überzeugen konnte auch Lennart Bieringer bis 75 Kilo. Im ungeliebten freien Stil beherrschte er Patrick Meichelböck im Stand und hielt den Westendorfer souverän mit 8:0 nieder (Stand 18:10). „Sehr souverän und routiniert in der schwächeren Stilart. Das war stark“, freute sich auch Vorstand Tränkl über den Triumph.

Den letzten Kampf des Abends bestritten Dominik Ringenberger und Maximilian Prestele bis 75 Kilo griechisch-römisch. Vor allem konditionell konnte der Meringer nicht mithalten und musste sich beugen (Endstand 21:10). Nach der Pleite zum Auftakt der Bayernligasaison erwarten die Meringer in heimischer Halle den Spitzenreiter aus Unterdürrbach, der mit seinem Sieg über Favorit Südthüringen aufhorchen hat lassen. (biom)