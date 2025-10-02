TSC mit harter Nuss am Feiertag: Meringer Ringer erwarten Schonungen

Einen denkbar schlechten Start legten die Ringer aus Mering in der neuen Bayernligasaison 2025 hin: mit drei Niederlagen in den ersten drei Kämpfen rangiert der TSC ohne Punkte auf dem letzten Platz. Die schwierige Situation ist den Verantwortlichen durchaus bewusst, Panik wollen sie aber nicht aufkommen lassen: „Wir wissen durchaus, dass wir unbedingt bald punkten müssen, aber noch sind wir entspannt“, betont Trainer René Winter.

Gründe für die Zuversicht sind auf der einen Seite die knappe Tabellenkonstellation, immerhin steht Mering nur einen Sieg hinter der KG Südthüringen und drei Vereine haben erst zwei Fights hinter sich, sodass noch viel Bewegung in der Tabelle sein wird. „Da ist alles drin, wir sind noch weit vom echten Abstiegskampf entfernt“, beruhigt auch Merings erster Vorsitzender Peter Tränkl die Athleten und Fans seines Vereins. Außerdem weiß man im Meringer Lager um die Stärke in heimischer Halle: „Unsere Fans machen unfassbar Stimmung, schon immer war es extrem schwer bei uns zu gewinnen“, gibt sich auch Merings zweiter Vorsitzender, Dominik Ringenberger, kämpferisch.

Nächster Kampf am 3. Oktober: TSC Mering will unbedingt endlich gewinnen

Am kommenden Freitag, am Tag der Deutschen Einheit, werden die Schwaben den Dritten der Bayernliga aus Schonungen zu Gast haben. Die Unterfranken mussten bisher erst zwei Kämpfe bestreiten, dabei konnten sie einen Sieg und ein Remis erringen. „Die Ergebnisse waren sehr knapp, rechnerisch können wir auf jeden Fall als Sieger von der Matte gehen“, ist sich Trainer Benedikt Rieger sicher. Etwas Sorge macht sich sein Co-Trainer Winter nach der blutleeren Vorstellung am vergangenen Wochenende, als seine Staffel „mit der falschen Einstellung und ohne Feuer“ angetreten war.

In diesem Zustand ist eine Vorhersage der Begegnung schwierig: „Wenn wir nicht voll an die Grenze gehen und zu schnell auf den Schultern landen, werden wir weiterhin große Probleme haben“, warnt der Meringer Coach, der am kommenden Kampftag einen Schlüsselkampf gegen Alexandru Mandica bis 61 Kilo griechisch-römisch bestreiten wird. „Die werden sich nichts schenken, das ist Ringen auf Topniveau“, freut sich Tränkl auf das Duell der wohl stärksten Athleten der Liga in dieser Gewichtsklasse. Ebenfalls spannend werden die Fights der Kroiß-Brüder sein, denen „ich ein Erfolgserlebnis gönnen würde“, so Tränkl weiter. Mit einem ersten Sieg könnten die Ringer von der Paar einen wichtigen Schritt machen und Selbstvertrauen tanken. Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Mering. (biom)