Was für ein Auftakt: Aichacher Ringer erobern Tabellenspitze

Plus Die Ringer des TSV Aichach feiern gegen den TSV St. Wolfgang einen souveränen Sieg zum Auftakt und sind Spitzenreiter. Die Neulinge überzeugen.

Einen gelungenen Auftakt lieferten die Aichacher Ringer in der Landesliga Süd ab. Die Wittelsbacher bezwangen vor heimischen Publikum den TSV St. Wolfgang deutlich mit 40:9. Mit drei neuen Debütanten bestückten die Gastgeber die unteren Gewichtsklassen. Die Eigengewächse Hüseynamin Jafarov und Hasan Dogan konnten sich trotz ihres jungen Alters im Männertraining behaupten. Der Neuzugang Baryalai Ahmadi ist wohnhaft in Ingolstadt und hat sich für den TSV Aichach als Trainings- und Wettkampfverein entschieden. Dazu sind beinahe alle letztjährigen Leistungsträger dem Verein erhalten geblieben. Lediglich Mikael Golling (Mannschaftsstartrecht für SC Isaria Unterföhring) und Felix Boussad (verletzungsbedingt) sind nicht für den aktiven Einsatz in der Liga bereit. Boussad wächst nun in der Rolle als Mannschaftsführer und hat die Staffel bereits gegen St. Wolfgang betreut.

Ringen Die Ringer des TSV Aichach (rote Trikots) besiegten St. Wolfgang zum Auftakt. Foto: Markus Purkert

57 Kilo Freistil Hüseynamin Jafarov holte seine ersten Punkte überhaupt kampflos, da St. Wolfgang keinen Ringer stellen konnte.

