Wie gewonnen, so zerronnen - Aichacher Ringer verlieren knapp

Plus Die Ringer des TSv Aichach unterliegen in Hallbergmoos knapp mit 24:26. Spannung herrscht bis zum letzten Duell. Die Landtagswahl beeinflusst den Kampf.

Am fünften Kampftag der Landesliga Süd trafen die Ringer des TSV Aichach auf die zweite Staffel des SV Siegfried Hallbergmoos-Goldach. Ungewöhnlich war dabei die Verlegung der Veranstaltung auf einen Freitagabend im Trainingsraum, da die große Turnhalle für die Landtagswahl am Wochenende gesperrt war. Als Publikum dienten angereiste Aichacher und die erste Staffel des SV Siegfried, die fast parallel zum Kampf noch Training hatte. In dem kleinen Raum kam trotz des überschaubaren Publikums sehr viel Stimmung auf, nicht zuletzt dank des knappen Kampfverlaufs. Am Ende stand ein 26:24 für die Gastgeber.

57 Kilo Freistil Kampfloser Sieger für den Halbergmooser Daniel Meyer.

