Zweite Pleite: Mering landete auf Boden der Tatsachen

Plus Ringer des TSC Mering verlieren auch in Anger. Drei Leistungsträger fallen aus. Dennoch sind die Verantwortlichen unzufrieden mit der Leistung.

Erneut angefressen und enttäuscht waren die Verantwortlichen des TSC Mering nach der Niederlage gegen das Schlusslicht aus Anger. Als klarer Favorit war die Meringer angereist und gingen als Verlierer von der Matte. „Heute hat uns wieder der absolute Siegeswille gefehlt. Nur dann gewinnt man solche Kämpfe“, ärgerte sich der Zweite Vorsitzende Dominik Ringenberger.