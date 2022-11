Ringen

vor 52 Min.

Zweiter Sieg in Folge: TSV Mering ist zurück in der Spur

Plus Die Ringer des TSC Mering gewinnen zum zweiten Mal in Folge. In Penzberg ist ein Rückkehrer dabei, der gleich an seine Siegesserie anknüpft.

Von Matthais Biallowons Artikel anhören Shape

Endlich konnten die Ringer des TSC Mering wieder dem eigenen Anspruch gerecht werden und sich in der oberen Tabellenregion der Landesliga Süd festsetzen. Mit zwei Siegen in Folge gegen den Spitzenreiter aus Westendorf und dem direkten Tabellennachbarn aus Penzberg rangiert der TSC Mering auf dem zweiten Rang und steigt damit zum Jäger des Titelaspiranten aus Westendorf auf.

