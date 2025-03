Der 21. Spieltag markiert den Auftakt in die Frühjahrsrunde der Bezirksliga Schwaben Nord. Sowohl der BC Rinnenthal als auch der FC Stätzling wollen am Sonntag um 15 Uhr vor heimischer Kulisse erfolgreich starten. Beide Teams hoffen auf wichtige Punkte, um ihre gesteckten Ziele in der zweiten Saisonhälfte im Blick zu behalten.

