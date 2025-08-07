Rinnenthal verliert gegen Neuburg – Mering siegt weiter

Sehr unterschiedlich liefen die Spiele am Mittwochabend für den BC Rinnenthal und den SV Mering. Während der BCR dem VfR Neuburg unterlag, fuhr der MSV gegen den TV Erkheim den dritten Sieg im dritten Spiel ein.

BC Rinnenthal – VfR Neuburg 0:2

Die erste Saisonniederlage kassierte der BC Rinnenthal in der noch jungen Spielrunde. 0:2 unterlag die Merwald/Utz-Truppe zuhause dem stark auftrumpfenden VfR Neuburg. „Wir waren eigentlich nie richtig im Spiel“, fasste ein enttäuschter Spielertrainer Merwald die Partie nach dem Schlusspfiff des Unparteiischen Steffen Brenner zusammen. „Wenn wir heute ein Zeugnis bekommen hätten, dann müsste man zitieren: Hat sich bemüht“, merkte der 31-Jährige nach der ersten Heimpleite an. „Unser Spiel war viel zu kompliziert und dann haben wir nach der Pause obendrein Geschenke verteilt.“

Damit meinte er die beiden Gegentreffer. Nach einem torlosen ersten Spielabschnitt waren die Rinnenthaler gedanklich offenbar in der Kabine geblieben – Neuburg dafür hellwach. Der flinke Philippe Bauer konnte ungehindert Richtung BCR-Strafraum marschieren und versenkte das Spielgerät mit einem strammen Schuss ins lange Toreck zur nicht unverdienten 1:0-Führung (46.). „Das darf nicht passieren“, ließ Maximilian Mehrwald durchblicken, dass hier noch Redebedarf bis zum nächsten Spiel – am Sonntag in Dinkelscherben – bestehen wird.

Die Gäste drehten nach dem Führungstreffer richtig auf. Zunächst konnte BCR-Keeper Treffler noch stark den Lupfer von Bauer abwehren, wenig später landete der kurze Abwurf von Treffler vor den Füßen des technisch visierten Sebastian Habermeyer. Dessen kluges Zuspiel in den Lauf von Nikolai Krzyzanowski ließ sich der 20-jährige Jungspund nicht entgehen und drückte den Ball ungehindert zum 2:0 über die Torlinie. Damit war die Partie gelaufen, denn die Heimelf fand kein Rezept, die sehr gut organisierte Abwehrreihe der Gäste ernsthaft zu gefährden. (r.r)

SV Mering – TV Erkheim 3:0

Mit 3:0 schlug der SV Mering den Landesliga-Absteiger TV Erkheim und verteidigte mit maximaler Punktausbeute und einer Tordifferenz von 11:0 den ersten Tabellenplatz. Die Meringer begannen – wie immer unter Spielertrainer Thilo Wilke – mit einem mutigen Offensivfußball und hatten bereits nach wenigen Minuten gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Nach einem tiefen Ball aus dem Mittelfeld servierte Neuzugang Leon Weigand eine schöne Flanke, die mit Yusha Venos ein weiterer Neuzugang per Kopf zum 1:0 veredelte. „Das war ein sehr schön herausgespieltes Tor und sah nach Fußball aus“, lobte Wilke.

Der MSV blieb die spielbestimmende Mannschaft, ließ gute Chancen aber zunächst liegen. „Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir die Führung nicht früher ausgebaut haben“, sagte Wilke. „Bis zu den entscheidenden Räumen haben wir es sehr gut gespielt, dort dann aber oft durch Unsauberkeiten den Ball verloren.“

Im zweiten Durchgang wurde die Partie etwas hektischer, die Meringer ließen defensiv allerdings weiterhin nichts zu. Nach einer Umschaltsituation in der 70. Spielminute über Kapitän Dominik Schön, der auf Lukas Weißenböck ablegte, erhöhte der MSV auf 2:0. Eine weitere große Stärke der Wilke-Elf in dieser Saison zeigte sich einmal mehr in der zweiten Minute der Nachspielzeit: Die Joker stachen. Der eingewechselte Michael Fuchs legte für den ebenfalls eingewechselten Noah Mölders auf und gemeinsam sorgten sie kurz vor Abpfiff für die endgültige Entscheidung.

„Ich bin mit dem Ergebnis und besonders unserer Entwicklung sehr zufrieden. Es gibt aber auch noch Verbesserungspotenzial“, sagte Wilke nach dem Sieg. (kerde)