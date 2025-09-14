Rinnenthal zeigt starke Leistung – Mering marschiert weiter

Der BC Rinnenthal nutzt in Meitingen eine seiner zahlreichen Chancen zum 1:0-Auswärtssieg. Mering bleibt in der Südstaffel vorne, muss gegen den Tabellenletzten aber einen Rückstand drehen.
Fußball-Bezirksligen
