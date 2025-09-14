Icon Menü
Rinnenthal zeigt starke Leistung – Mering marschiert weiter

Fußball-Bezirksligen

Daniel Koller veredelt den Auftritt des BCR in Meitingen mit dem Siegtreffer. Der MSV wackelt eine Halbzeit lang, dreht dann aber mächtig auf.
    Elias Stegmann scheiterte hier für den BC Rinnenthal (blau) noch, am Ende konnte der BCR den TSV Meitingen aber nicht unverdient besiegen.
    Elias Stegmann scheiterte hier für den BC Rinnenthal (blau) noch, am Ende konnte der BCR den TSV Meitingen aber nicht unverdient besiegen. Foto: Karin Tautz

    Der BC Rinnenthal nutzt in Meitingen eine seiner zahlreichen Chancen zum 1:0-Auswärtssieg. Mering bleibt in der Südstaffel vorne, muss gegen den Tabellenletzten aber einen Rückstand drehen.

