Rinnenthals Wechsel wirken – Später Schock für Mering

Während der BC Rinnenthal gegen den VfR Jettingen nach einem Rückstand noch einen Punkt holt, verliert der SV Mering bei der SpVgg Kaufbeuren trotz Führung. Der entscheidende Treffer fällt erst kurz vor Schluss.

BC Rinnenthal – VfR Jettingen 1:1

Eine schlussendlich gerechte Punkteteilung gab es zwischen dem BC Rinnenthal und dem VfR Jettingen. Die Gäste begannen sehr druckvoll und der BCR hatte zunächst Probleme, ins Spiel zu finden. Die erste Chance hatte Ost, als er aus knapp zehn Metern verzog. Im Gegenzug nährte sich die Heimelf dem Gästetor, als Stegmann eine Utz-Ablage in der 21. Minute über den Querbalken jagte. In der Folge setzte Jettingen immer wieder Nadelstiche und hatte auch Feldvorteile. Gerade zwischen der 25. Minute und der Halbzeit zeigte die Putz-Elf, warum sie zu den spielstärksten der Liga gehören. Eine dieser Chancen nutzte Ost in der 30. Minute zur verdienten Führung. Die Merwald/Utz-Elf hatte vor der Pause noch eine Chance, als Merwald einen Freistoß knapp über das Gehäuse setzte.

In der Halbzeit stellte der BCR um. Für Klotz und Müller kamen Fesenmayr und Eckert. Diese Wechsel sollten sich schnell auszahlen. Fesenmayr wurde an der Eckfahne freigespielt und sein Dropkick landete im langen Eck zum 1:1 (49). In der Folge drückte Rinnenthal auf die Führung, auch die Gäste konterten gefährlich. Doch sowohl Ost und Prüstner scheiterten auf Jettinger Seite wie Koller und Utz auf der anderen Seite. In der 71. Minute dann die wohl dickste Chance der zweiten Halbzeit für Jettingen, doch Prüstner setzte den Abschluss knapp über das Tor. Im Gegenzug kratzte Jettingens Heidenberger einen Merwald-Abschluss von der Linie. In Minute 80 hatten die BCR-Fans den Torschrei schon auf den Lippen, aber Utz kam nicht an den Ball. In den letzten Minuten war das Spiel auf Messers Schneide, aber keine Mannschaft konnte den Lucky Punch setzen. (AZ)

SpVgg Kaufbeuren – SV Mering 2:1

Der SV Mering musste sich trotz Führung mit 1:2 in Kaufbeuren geschlagen geben, es war die zweite Saisonniederlage. Die Begegnung startete mit zahlreichen Offensivaktionen. In der Anfangsphase hatten Yusha Venos und Fabio Gottwald gute Möglichkeiten, die Meringer in Führung zu bringen. Erst in der 24. Minute gelang es Jonas Niemi nach einer Flanke von Leon Weigand und einem guten Abschluss nach einer Brustannahme, die Gäste in Führung zu bringen. Danach hatte der MSV die Partie zunächst unter Kontrolle, schaltete aber nach einem Ballverlust zu langsam um und die Hausherren glichen durch Robin Conrad aus (27.).

Auch in der zweiten Hälfte behielt der SV Mering die Oberhand, scheiterte allerdings an der eigenen Effizienz. „Wir waren heute gefühlt 15-mal im gegnerischen Strafraum, während Kaufbeuren gefühlt fünfmal in unserem war“, erklärte Spielertrainer Thilo Wilke. „Sie haben es aber einfach besser ausgespielt als wir.“ In der 87. Spielminute konterten die Allgäuer erneut und erzielten durch Martin Singer spät den Siegtreffer. Kurz vor Abpfiff hatten die Meringer erneut eine Großchance durch Maximilian Schmid, die der 20-Jährige vergab. „Ich hoffe, die Jungs lernen aus diesem Spiel, besonders, dass wir besser mit unseren Chancen umgehen müssen. Das war heute leider eine vermeidbare Niederlage“, fügte Wilke hinzu. (kerde)