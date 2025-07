Saisonabschluss mit zweifach Bronze

Mit zwei erfolgreichen Wettkampftagen ist für die Gymnastinnen des TSV Friedberg die diesjährige Saison der Rhythmischen Sportgymnastik geendet. Beim Bayernpokal in Ingolstadt sowie bei den Bayerischen Nachwuchsmeisterschaften in Olching zeigten die jungen Sportlerinnen bemerkenswerte Leistungen – und belohnten sich mit zwei Podestplätzen.

In der Altersklasse 12 B gingen Alea Aksoy und Daryna Riabtseva für den TSV in Ingolstadt an den Start. Beide zeigten eine Übung ohne Handgerät sowie eine mit Keulen. Aksoy überzeugte vor allem mit ihrer ausdrucksstarken, musikalisch abgestimmten Übung ohne Handgerät. Bei der Keulenübung kosteten sie kleinere Unsicherheiten wertvolle Punkte. Dennoch durfte sie sich über den neunten Platz unter 23 Teilnehmerinnen freuen. Riabtseva belegte Rang 19. In der Altersklasse 12 A präsentierte Milana Brichka zwei anspruchsvolle Übungen. Mit präzisen Körpertechniken und sicheren Würfen überzeugte sie insbesondere mit den Keulen. Bei der Bandübung schlichen sich allerdings kleinere Fehler ein. Sie wurde letztlich Dritte.

Lia Siebert stellte sich der starken Konkurrenz in der Altersklasse 11 A. Sie zeigte eine ausdrucksstarke Übung ohne Handgerät sowie eine Reifenübung, bei der ihr ein Geräteverlust unterlief. Trotz dieses Rückschlags bewies Siebert Kampfgeist und belegte am Ende den respektablen fünften Platz.

Fünf der jüngsten TSV-Talente bei den Bayerischen Nachwuchsmeisterschaften in Olching. In der Kinderleistungsklasse 7, dem ersten Schritt in den Leistungssport, mussten die Mädchen drei Wettkampfübungen absolvieren: ohne Handgerät, mit Seil und mit Reifen.

Leni Bergmeier, frisch gebackene schwäbische Meisterin, zeigte sich erneut in Bestform. Mit enormer Körperspannung und Präzision präsentierte sie ihre Übungen – vor allem die Reifenübung war nahezu perfekt und wurde mit der höchsten Wertung belohnt. Kleinere Nervositätsfehler ohne Handgerät verhinderten eine noch bessere Gesamtwertung. Sie schloss auf Rang drei ab. Auch Eliana Koch überzeugte – insbesondere mit ihrer Seilübung, die ihr die zweithöchste Bewertung ihrer Altersklasse einbrachte. Koch wurde insgesamt Achte. Weniger glücklich verlief der Wettkampf für Miia Stankova. Ihre Nervosität war spürbar. Am Ende musste sie mit Platz zwölf leben. In der Altersklasse 9 traten Melissa Nuss und Xenia Siebert an, die jeweils vier Übungen – ohne Handgerät, mit Seil, Ball und Keulen – zeigten und Rang elf und zwölf belegten.

Trainerin Sylvia Basch zog ein positives Fazit: „Meine Mädchen haben sich gut präsentiert und alles gegeben. Auch wenn nicht alles optimal lief, bin ich mit jeder einzelnen sehr zufrieden.“ Ein letzter Höhepunkt steht in dieser Saison noch bevor: Lia Siebert (AK11) wurde von Landestrainerin Adelia Mammedova zum Kadertest eingeladen. (syba)