Knappe Duelle zum Auftakt in der Gauoberliga

Für die Luftgewehrschützen des Sportschützengaus Friedberg heißt es wieder „Gut Schuss“. 41 Mannschaften aufgeteilt in vier Klassen bzw. sieben Gruppen starten in die Rundenwettkampfsaison 2025/26. In diesem Jahr sind wieder alle Klassen mit sechs Teams bestückt, außer in der zweiten Gruppe der B-Klasse (fünf). Durch das Auffüllen der oberen Klassen entfällt die C-Klasse. KK-Harthausen-Paar II ist in die Bezirksliga aufgestiegen und Hubertus Baindlkirch II tritt nicht mehr an, dafür stellt die SG Ried eine dritte Mannschaft.

In der Gauoberliga gab es zwei äußerst knappe Duelle zum Auftakt, die jeweils nur mit einem Ring entschieden wurden. SG Ried empfing SG Bachern und ging mit 1510:1509 als Sieger hervor. Gunzenlee Kissing traf auf Wiederaufsteiger kgl. priv. FSG Friedberg. Die Kissinger siegten mit 1499:1498. Spielhahn Aulzhausen bezwang den zweiten Aufsteiger Enzian Heinrichshofen mit 1483:1466. Hierbei erzielte Vanessa Lerch (Aulzhausen I) ein beachtliches Einzelergebnis von 388 Ringen.

In der ersten Gauligagruppe besiegte der GOL-Absteiger SG Ottmaring II Jägerblut Laimering mit 1473:1413. Sebastian Wörl von Auerhahn Mering-St. Afra I steuerte 383 Ringe zum Triumpf über SG Bachern II bei. Mit einer Differenz von fast 70 Ringen konnte sich SK Wulfertshausen gegen Waldhorn Derching durchsetzen. In der zweiten Gruppe erbrachte Elf und Eins Freienried ein starkes Mannschaftsergebnis von 1491:1440 Ringen im Zweikampf gegen den Aufsteiger Bacherleh Steinach. Der zweite Aufsteiger Freischütz Haberskirch-Unterzell II musste sich Wildmooser Egenburg geschlagen geben (1426:1471).

Sieben Ringe entschieden den Zweikampf in der A-Klasse Gruppe I zwischen Hubertus Baindlkirch und Absteiger Wulfertshausen II zugunsten des Gastgebers. Kissing III bereitete dem Aufsteiger Laimering II mit dem 1407:1392 keinen schönen Empfang in der Klasse. In Gruppe II schossen die Schützinnen von KK-Harthausen-Paar III auf GOL-Niveau. Mit 1505:1402 ließen sie die Schützen von Egenburg II ziemlich alt aussehen. Besonders zu erwähnen ist die Leistung von Veronika Arzberger (KK-Harthausen-Paar III) mit 389 Ringen. Aufsteiger Mandicho Merching kassierte eine Niederlage durch den Absteiger Aulzhausen II (1380:1404).

In der ersten Gruppe der B-Klasse holten Freienried II und die Heimatschützen Stätzling jeweils einen Kantersieg mit über 100 Ringen Differenz. Freienried II schlug Steinach II mit 1437:1280 und Stätzling den C-Klassenaufrücker Tell Eurasburg mit 1372:1199. Aufsteiger KK-Harthausen-Paar IV sicherte sich die ersten zwei Punkte gegen das neue Team Ried III. Aus der C-Klasse kommend machte KK-Mering II mit dem beeindruckenden Ergebnis von 1535:1333 Ringen in der Begegnung mit Burgfrieden Tegernbach deutlich, wohin es noch gehen kann. Die beste Tagesleistung erbrachte die Meringerin Katharina Hertlein mit 392 Ringen. Aulzhausen III unterlag Wulfertshausen III mit 1321:1339. (mbw)

Beste Einzelschützen

Gau-Oberliga: Vanessa Lerch (Aulzhausen I) 388 Ringe, Katja Pestel (Ried I) 387, Michael Lisson (Aulzhausen I) 385.

Gauliga: Sebastian Wörl (Mering-St.Afra I) 383 Ringe, je 381: Elisabeth Höß (Ottmaring II), Susanne Lugert (Mering-St.Afra I), Franziska Kunzmann (Freienried I) und Tamina Weiß (Egenburg I); Matthias Hagg (Kissing II) 379.

A-Klasse: Veronika Arzberger (KK-Harthausen-Paar III) 389 Ringe, Tamara Herbst (Baindlkirch I) 375, Lisa Madjari (KK-Harthausen-Paar III) 374.

B-Klasse: Katharina Hertlein 392 Ringe, Franziska Engstle 388 und Hannah Kaiser 382 (alle KK-Mering II).

INFO: Besondere Informationen und Bilder von erfolgreichen Mannschaften oder Einzelschützen können zur Veröffentlichung an presse@gau-fdb.de geschickt werden.