SC Tegernbach: Klassenerhalt und Aufstiegsträume

Die Stockschützinnen des SC Tegernbach mit Lis Wagner, Lissi Kurz, Petra Hamberger und Irmi Heiß mussten zur Bayernliga nach Kirchanschöring reisen. In der ersten Begegnung setzte es eine heftige 1:11-Niederlage gegen EC Rottach-Egern. Auch das zweite Spiel gegen EC Haslangkreit ging verloren. Doch das Team fing sich, gewann knapp gegen den SV Fuchstal und den TSV Hartpenning. Dem starken EC Bad Feilnbach unterlag man, dafür konnte gegen VfB Hallbergmoos gewonnen werden. Der Niederlage gegen den EC Irging-Simbach folgten deutliche Siege gegen EC Fischbachau und den ESV Eggstätt sowie ein knapper Erfolg gegen den SV Weichs. Lokalmatador EC Lampoding unterlag man, die letzte Partie ging an den TSV Taufkirchen. In der Abschlusstabelle lag der SCT mit 12:12 Punkten auf Rang sechs, der den sicheren Klassenerhalt der Bayernliga bedeutet.

Zum ersten Spieltag der Oberliga West fuhren die Tegernbacher Herren mit Michael Wagner, Markus Wagner, Stefan Wagner, Dominik Eder und Luis Merkl in die Kühbacher Stocksporthalle. Auf den Auftaktsieg gegen den VSC Donauwörth verlor Tegernbach gegen die SpVgg Lagerlechfeld-Graben, ließ aber eine Siegesserie gegen Stötten, Eching, Penzing II und Nordheim folgen. Unterbrochen vom 2:6 gegen Fuchstal gewann das Quintett weiter: gegen Höchstädt, Osterreinen, Kühbach III und den EC Augsburg. Auf eine Niederlage gegen Unter-Oberbrunn und ein Remis gegen Erkheim folgte abschließend ein knapper Sieg gegen Schrobenhausen. In der Vorrundentabelle führt der EC Osterreinen (22:6) vor dem SC Tegernbach (20:8) und der SpVgg Lagerlechfeld-Graben (19:9). Mit einer ebenso guten Leistung in der Rückrunde am 20. Juli, ebenfalls in Kühbach, könnten die Tegernbacher einen der beiden Aufstiegsplätze ergattern. (hj)