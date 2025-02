Schul-Meisterschaft in Friedberg: 260 Spieler, 65 Mannschaften, 4160 Figuren

Sage und schreibe 4160 Figuren mussten fleißige Hände am Vorabend des großen Events auf Schachbrettern positionieren, damit am Samstag die Schwäbische Schulschach-Meisterschaft reibungslos beginnen konnte. 260 Denksportfans waren für den Wettbewerb angereist – unter anderem aus Aichach, Friedberg und dem Landkreis, aus Weringen, Neusäß, Neu-Ulm, Dillingen, Kempten, Donauwörth, Nördlingen, Buchloe und Lindau. Grund-, Real- und Mittelschüler sowie Gymnasiasten traten in 65 Mannschaften aus je vier Spielern an.

Michael Eichhammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Kirschner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis