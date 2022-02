Corona-geschwächt: Mering geht beim ersehnten Heimkampf unter

Lange musst die Meringer schützen auf ihren ersten Heimkampf warten. Mit drei Ersatzleuten gibt es zwei Niederlagen. Der Klassenerhalt ist dennoch möglich.

Mit mehr als einem Jahr Verspätung feierten die Kleinkaliberschützen aus Mering nun endlich ihre Oberbayernliga-Premiere an den heimischen Ständen. Wirkliche Freude wollte beim Aufsteiger aber nicht aufkommen.

Denn die von der Politik beschlossenen Änderung beim Genesenen-Status und der der Verkürzung auf drei Monate, wirkte sich besonders auf die Gastgeber aus. Die die Meringer Luftgewehrler mussten gleich mit drei Ersatzschützen antreten. Im ersten Duell ging es gegen den Mitaufsteiger gegen die Burgschützen Emmenhausen (Kreis Landsberg). An Position eins musste sich Michaela Hirschberger mit 386:390 Ringen Isabell Balser geschlagen geben. Einen enorm spannenden Wettkampf lieferten sichan zwei Florian Hirschberger und Julia Balser. Am Ende setzte sich der Meringer hauchdünn mit 386:385 Ringen durch. Dagegen war Natalie Posselt mit 369:386 gegen Florian Völk chancenlos. Auf Position vier kam es zwischen dem zu Beginn mit 94, 95 und 97 Ringen stark auftrumpfenden Thomas Helpert und Fabian Scheitle zu einem packenden Duell, welches Helpert am Ende jedoch wegen einer Unachtsamkeit in seiner letzten Serie knapp mit 372:374 verlor. Heike Penn war mit 347:365 gegen Amanda Hofer klar unterlegen, wodurch eine klare 1:4-Niederlage zu Buche stand.

Schießen: Gundelsdorf deklassiert Mering

Ausgerechnet in dieser Konstellation ging es für die Meringer ins Landkreis-Duell gegen Tagberg Gundelsdorf. Das Team aus dem Norden des Landkreises hatte im ersten Duell gegen Spitzenreiter Staudheim ebenfalls eine 1:4-Niederlage kassiert. Gegen Mering präsentierte sich Gundesldorf, das ebenfalls mit zwei Ersatzleuten an die Schießstände ging allerdings in Topform und setzte sich klar mit 5:0 durch. Roland Obermeier glänzte mit 393:387 Ringen gegen Michaela Hirschberger. Auch Florian Hirschberger konnte mit 382 Ringen gegen eine überragende Michaela Meier (392 Ringe) nichts ausrichten. Ebenso deutlich gingen auch die Paarungen drei, vier und fünf, der Ersatzschützen Natalie Posselt mit 374:386 gegen Simone Westermeir, Thomas Helpert (369:385) gegen Maria Heigemeir und Heike Penn (358:376) gegen Alexander Kröpfl verloren. Trotz der beiden Niederlagen beträgt der Vorsprung der Meringer auf die Abstiegsränge aktuell sechs Punkte.

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord-West sammelte die SG Ried gegen Frisch Auf Singenbach. Nach der klaren Heimniederlage gegen Unterzeitlbach konnten sich die Rieder mit einer Leistungssteigerung mit 1519:1506 Ringen durchsetzen. Neben Christiane Steber, die mit 387 Ringen glänzte, trafen Johann Pany (380), sowie Katja Pestel und Markus Pfister jeweils 376 Ringe. Somit liegt die SG Ried vorerst auf dem dritten Platz. (rmü)