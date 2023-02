Schießen

18:00 Uhr

Drama am Schießstand: Harthausen mit Rekord - Mering geht leer aus

Plus Die KK-Schützen aus Mering verlieren beide Duelle und fallen in der Oberbayernliga zurück. Dagegen schafft Harthausen in der Bezirksliga ein Rekordergebnis.

Von Reinhold Müller Artikel anhören Shape

Eine alles andere als leichte Aufgabe stand der Ersten Luftgewehrmannschaft von KK Mering in der vorletzten Runde der Oberbayernliga West bevor. Dabei musste man beim Angstgegner Eichenlaub Unterstall II krankheitsbedingt auf Stefan Zieglmeir verzichten. Das machte sich bemerkbar. KK Harthausen-Paar schießt in der Bezirksliga einen Rekord.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .