Schießen

12:00 Uhr

Krimi am Schießstand: Enge Duelle bei Friedberger Stadtmeisterschaft

Plus Bei den Stadtmeisterschaften in Harthausen geht es in den verschiedenen Disziplinen eng zu. Besonders bei den Luftgewehrschützinnen entwickelt sich ein Krimi.

Im voll besetzten Schützenheim in Harthausen wurden in teils dramatischen Finalwettkämpfen die neuen Stadtmeister ausgeschossen. Hierzu hatten sich die jeweils acht Besten mit dem Luftgewehr bzw. die fünf Besten mit dem Kleinkalibergewehr qualifiziert.

Die Sieger des KK Wettbewerbs (von inks) Hans-Jürgen Späth, Markus Späth und Katja Schwibinger Foto: Reinhold Müller

Alle Sportlerinnen und Sportler hatten zweimal je fünf Schuss in 250 Sekunden abzugeben. Nach jeweils zwei weiteren Schüssen (in je 50 Sekunden) schied im K.o-System der Ringschlechteste aus. Um letztendlich Stadtmeister zu werden, muss der Sieger 24 Schüsse abgeben. Dies gelang in dem erstmals ausgerichteten Finale der Luftpistolen-Auflageschützen Rudolf Madjari, der sich mit 184,3 Ringen gegen Alfred Reichert (182,8 /beide Harthausen) durchsetzte. Im KK-Auflage-Gewehrschießen dominierte Schützenkranz Wulfertshausen. Peter Elbl gewann mit 174,9 Ringen vor German Krippner (171,2). Danach schossen die Damen ein Luftgewehrfinale, welches das Publikum begeisterte. In einem dramatischen Wettkampf konnte sich die amtierende oberbayerische Meisterin Bianca Madjari (Harthausen) durch eine starke 100,5 Serie gegen die Konkurrentinnen Lena Spicker (98,8/Ottmaring) und Lena Beutlrock (98,2/Haberskirch), sowie Franziska Hrabowsky (98,8/ Friedberg) und Katja Schwibinger (97,8/ Haberskirch) einen knappen Vorsprung von 1,7 Ringen erarbeiten. Im Laufe des Finals kämpfte sich Beutlrock immer näher an die Führende heran.

