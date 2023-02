Schießen

06:00 Uhr

Krimi um Titel: Harthausen nach Sieg im Spitzenduell auf Meisterkurs

Plus Die KK-Schützen aus Harthausen-Paar setzen ihre Siegesserie fort und schlagen Tabellenführer Sulzbach denkbar knapp. Der Aufsteiger steht kurz vor dem Titel.

Artikel anhören Shape

Dreimal über 1530 Ringen in allen Begegnungen der Rückrunde ist die Auftaktbilanz der Harthauser Schützen, die sich sehen lassen kann. So ging es in das Spitzenduell der Bezirksliga Nordwest beim Tabellenführer Adlerhorst Sulzbach. Nur ein Sieg würde die Meisterschaftsträume der Harthauser Luftgewehrschützen am Leben erhalten. Am Ende wurde es ganz knapp.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen